Dream Theater confirmó concierto en Bogotá para 2026: Entérese de todos los detalles

Dream Theater, una de las bandas más reconocidas de la industria del metal progresivo, llegará a Bogotá próximamente. La agrupación de origen estadounidense llevará a cabo una gran gira por su aniversario número 40.

La banda liderada por John Petrucci llegará con un show brillante con el que pondrá a vibrar la capital, en una cita muy ansiada por todos los amantes del metal en Bogotá.

En caso de que sea uno de los grandes fanáticos de Dream Theater en el mundo, y no quiera perderse este show, les contamos todos los detalles aquí.

Dream Theater llega a Bogotá con un gran show

El metal ha contado con varias bandas legendarias que han dejado un sello imborrable en la mente de sus fanáticos. Miles de fans han podido ver a artistas históricos estremecer estudios y escenarios.

Una de estas bandas es justamente Dream Theater. Desde sus inicios en 1985, la agrupación ha sido capaz de componer varios himnos brillantes.

Sin embargo, un aspecto en el que destaca la banda es en sus conciertos. Este colectivo ha logrado grabar varios shows en gran calidad, los cuales atestiguan su calidad sobre la tarima.

Aun así, pronto el público bogotano podrá ver esta calidad en persona, con lo que será un show imperdible.

Dream Theater se presentará en la capital el próximo 18 de abril de 2026, en el marco de su gira ‘Parasomnia 2026’, en la que incluye shows conmemorativos por su aniversario número 40.

Este concierto tendrá lugar en el Movistar Arena, donde el público podrá ver a esta banda poner a vibrar al público con éxitos de la talla de ‘In The Arms of Morpheus’ o ‘The Enemy Inside’.

En el caso de la boletería, su venta empezó el pasado 9 de diciembre en etapas de preventa, mientras que la fase general inició el pasado 11 del mismo mes.

Precios para ‘Parasomnia 2026’

Si quiere ver este show sin perder ningún tipo de detalle, les contamos que los precios son los siguientes:

Tercer Piso – 302-305 & 315-318 – 176.000 pesos colombianos

Tercer Piso – 306-314 – 223.000 pesos colombianos

Platea Full – 329.000 pesos colombianos

Segundo Piso – 206-214 – 353.000 pesos colombianos

Segundo – 202-205 & 215-218 – 435.000 pesos colombianos

Tribuna Fan Sur – 706.000 pesos colombianos

Esta boletería ya incluye el costo por servicio en su valor, y puede ser adquirida a través de TuBoleta.