Iron Maiden en Colombia en 2026: este es el precio de las boletas y fecha de venta para el concierto

Iron Maiden está listo para volver a poner a vibrar Colombia en el 2026. La agrupación de Bruce Dickinson aterrizará nuevamente en el país, con el objetivo de desplegar todos y cada uno de sus éxitos desde la tarima.

Sus fanáticos podrán cumplir su sueño, y repetirán lo que fue uno de los shows más brillantes del 2024 en el país, como lo fue el de Iron Maiden.

La banda sorprendió con el gran anuncio de su regreso este 12 de diciembre, y para que empiece a calentar motores para este show, les contamos los precios y todos los detalles de la boletería para este show.

Iron Maiden volverá a Colombia en 2026

Para nadie es un secreto que Iron Maiden es una de las bandas de metal con mayor capacidad de estremecer la industria. Esta agrupación cuenta con una cantidad enorme de éxitos legendarios.

Muchos de estos han sonado desde la tarima con ‘performances’ inolvidables, por lo que los fanáticos han sido capaces de ver historia en cada uno de sus shows.

De hecho, en Colombia esto se vio en pleno 2024, gracias a un show imperdible por parte de la banda en el estadio El Campín.

Miles de fanáticos presenciaron este show y desde su última canción, sus fanáticos soñaron con la posibilidad de volver a ver a la banda en Colombia.

La banda anunció sus fechas para Latinoamérica con su gira ‘Run For Your Lives’, en lo que es una de las presentaciones más ambiciosas de esta agrupación durante su carrera, con un repertorio lleno de éxitos totalmente legendarios.

Luego de una larga espera, finalmente la banda anunció su regreso a Colombia con lo que será la quinta oportunidad de ver a esta agrupación en el país, y la emoción es total. Iron Maiden llegará a Bogotá en 2026, con un show desde el escenario del Vive Claro el próximo 11 de octubre.

Si desea ver este show, les contamos que la venta de la boletería comenzará el próximo 15 de diciembre, y contará con preventa para Falabella y Claro el 16, en la plataforma oficial de Ticketmaster. La venta general será el 18 de este mismo mes.

Precios para el concierto

Los precios para este histórico concierto de Iron Maiden en Bogotá, los precios para este show son los siguientes: