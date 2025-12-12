Iron Maiden anuncia su gran regreso a Colombia: esta es la fecha, lugar y boletería

Iron Maiden, una de las bandas más grandes del metal vuelve a Colombia. Después de mucha expectativa y una larga espera, la banda de Bruce Dickinson y Steve Harris dirá presente una vez más desde la capital.

Sin lugar a dudas, el show de esta agrupación en 2024 fue de los mejores del año en Colombia. Por ello la banda sueña con volver a emocionar a sus fanáticos con grandes éxitos que sonarán en el país.

Para que no se pierda esta increíble cita para los amantes del metal, aquí les contamos todos los detalles para este show, en el que la banda desplegará una gira brillante de clásicos históricos que vibrarán en la capital.

Iron Maiden anuncia su gran regreso a Colombia

Iron Maiden acumula miles de fanáticos en Colombia. Esta banda ha sido capaz de estremecer a toda una generación a partir de varios éxitos, y un estilo que ha logrado poner a vibrar a todos sus seguidores.

Muestra de esta pasión fue demostrada en 2024, cuando la banda realizó un concierto brillante en el estadio El Campín, con una presentación inolvidable para sus seguidores.

Este show es inolvidable para muchos, e incluso tiene la particularidad de haber sido el último show en vivo de Nicko McBrain.

Desde entonces sus fanáticos esperaron un regreso de la banda a Colombia, y finalmente la fecha ansiada ha llegado.

Durante este 12 de diciembre, Iron Maiden anunció sus fechas para Latinoamérica en el ‘Run For Your Lives Tour’. En dicho anuncio, por supuesto, Colombia dijo presente.

Iron Maiden estará en Bogotá el próximo 11 de octubre, con una presentación que tendrá lugar en el Vive Claro, y que será una oportunidad imperdible para todos sus fanáticos para volver a ver a estas leyendas sobre la tarima.

Esta es la quinta ocasión en la que Iron Maiden llegará al país. Hasta ahora Iron Maiden ha deleitado a sus fans en Colombia con sus shows en 2008, 2009, 2011 y 2024.

Las boletas pueden empezar a ser adquiridas desde el 15 de diciembre, con preventas fan, Claro y Falabella.

Los precios pueden ser encontrados a partir de 385.000, con servicio incluido en la plataforma de Ticketmaster. Todos los costos aquí.