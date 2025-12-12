¡Llegó el Jingle Bell Rock Jumbo 2025! Horarios, recomendaciones y rutas para ir al Movistar Arena

El próximo domingo 14 de diciembre del 2025 se va a desarrollar el Jingle Bell Rock Jumbo 2025, el festival con más corazón que quiere dar un regalo a miles de niños en esta Navidad. Por eso, en esta oportunidad, tenemos todo un evento en donde varias bandas nacionales e internacionales van a dar un show por todo lo alto en el Movistar Arena de Bogotá.

Desde hace varias semanas empezamos con el recambio, por lo que con esto pudimos recoger varios juguetes y, de la misma manera, entregar entradas para nuestro show en VIVO. Con el paso de los días se fueron agotando, lo que hizo que rápidamente pudiéramos llenar el estadio y recolectar varios regalos para los niños de diferentes fundaciones de la capital.

Leer más: Valor mínimo para regalo del Jingle Bell Rock 2025 Jumbo y boletas que da ¡El festival con más corazón!

Horarios y recomendaciones para el Jingle Bell Rock Jumbo 2025

Tenga presente que quedan pocas entradas, por lo que el último recambio será el próximo 13 de diciembre del 2025 en la tienda Puma del Centro Comercial Plaza de Las Américas. Debe llevar un juguete de mínimo $40.000 y a cambio va a recibir una entrada doble para el evento con más corazón.

Apertura de puertas: 3:00 P.M.

Primera banda: 4:00 P.M.

Es importante mencionar que por ahora no se tienen detalles sobre cuál es el orden en el que se van a presentar las bandas, por lo que es importante llegar temprano para no perderse ningún detalle de lo que pasa en el evento. Pues en cualquier momento puede salir su artista favorito o puede aprovechar para ver algunos artistas nuevos que harán historia en el Movistar Arena.

Recuerde llegar con anticipación para parchar con todo el equipo de Radioacktiva

Lleve su documento de identidad

Utilice transporte público

No lleve camisetas de equipos de fútbol

No se permite el ingreso de maletas grandes

No está permitido el ingreso de alcohol y sustancias psicoactivas

No se permite el ingreso de sombrillas

Llegue con anticipación, teniendo en cuenta que el ingreso es por orden de llegada y, si quiere tener los mejores lugares, deberá asegurar su puesto. Habrá múltiples actividades, así que es mejor tener tiempo disponible de sobra para parchar todo el rato juntos.