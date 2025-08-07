Linda Caicedo recibió importante nominación en el fútbol: estas son todas sus contrincantes

Linda Caicedo ha sido una de las jugadoras colombianas más destacadas de los últimos años. El balompié ‘cafetero’ ha demostrado la capacidad de exportar talento con la pelota tanto a nivel masculino, como femenino.

Gracias a sus actuaciones brillantes con el combinado nacional, Caicedo logró llegar al Real Madrid, donde milita a día de hoy.

Parte del brillo y desequilibrio que muestra la colombiana en la cancha, le ha permitido recibir varios halagos, e incluso nominaciones a premios, tal y como fue este 7 de agosto.

Linda Caicedo nominada al Trofeo Kopa

Este 7 de agosto, el mundo del fútbol se estremeció, luego de que se revelaran los nominados a varios premios claves que resaltan el rendimiento de los jugadores.

Claramente, el centro de la noticia le correspondió, nada más y nada menos que, al Balón de Oro, el cual resaltó con su lista de nominados, el cual se presentó de la siguiente manera.

Lamine Yamal (Fútbol Club Barcelona)

Pedri (Fútbol Club Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (Chelsea)

Harry Kane (Bayern Munich)

Declan Rice (Arsenal)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Alexis MacAllister (Liverpool)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembéle (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Munich)

Desiré Doué (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Vinicius (Real Madrid)

Raphinha (Fútbol Club Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Mohamed Salah (Liverpool)

Erling Haaland (Manchester City)

Scott McTominay (Napoli)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Fútbol Club Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Viktor Gyökeres (Sporting de Portugal)

Del mismo modo, también se presentaron las nominadas del Balón de Oro Femenino, aunque, mucha atención se fue en otro galardón curiosamente, y fue en el Trofeo Kopa.

Este premio se le entrega al mejor jugador a nivel mundial, con una edad menor de 21 años. Entre la lista de nominadas resaltó Linda Caicedo, quien cabe recordar que tiene 20.

La lista de nominadas presentó los siguientes nombres:

Michelle Agyemang

Linda Caicedo

Wieke Kaptein

Vicky López

Claudia Martínez Ovando

¿Cuándo entregarán este premio?

Esto, sin dudas es un nuevo logro para la colombiana, la cual ha llenado de orgullo al país. Este galardón, al igual que el Balón de Oro, se entregará el próximo 22 de septiembre.