Así quedaron las llaves de semifinales de la Copa Libertadores 2025: ¿Cuándo inician?

La Copa Libertadores 2025 llega a una etapa definitoria de recta final. 4 equipos confían en dar el todo por el todo, con el objetivo de conseguir la corona del torneo más importante del balompié sudamericano.

Luego de varias fases de eliminación, y algunos equipos de gran nivel que quedaron en el camino, la Conmebol se prepara para afrontar unas semifinales por todo lo alto.

Por ello, aquí les contamos todos los detalles sobre estos partidos, incluido cuando empezarán a disputarse estos choques, para que no se los pierda.

Así quedaron las llaves de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores ha dejado una amplia cantidad de emociones en este 2025. Varios equipos dieron el todo por el todo sobre el campo, y algunos quedaron en el camino.

Clubes como Atlético Nacional o River Plate fallaron en su objetivo de avanzar en este torneo, mientras que otros lograron dar la ‘campanada’ para llegar a semifinales de este torneo.

Luego de varias etapas de clasificación, los equipos clasificados a semifinales son:

1- Racing Club

2- Palmeiras

3- Flamengo

4- LDU Quito

Estos clubes lograron clasificar, luego de eliminar a rivales de la talla de Estudiantes de la Plata, River Plate, Vélez Sarsfield o Sao Paulo de Brasil.

Los cruces de este torneo para las semifinales quedaron definidos de la siguiente manera:

Flamengo vs Racing Club

LDU Quito, vs Palmeiras

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Las semifinales de este torneo será una de las etapas más emocionantes de este torneo, como acostumbra a ser hace varios años.

Aunque los cuartos de final culminaron hace muy pocas horas, los equipos contendientes empiezan a prepararse para esta fase.

Estos partidos se llevarán a cabo a partir del 22 de octubre, y los equipos encargados de llevar la localía son Flamengo y LDU Quito. La vuelta de estas eliminatorias se llevará a cabo 1 semana después.

¿Cuándo se juega la final?

Cabe recordar que una vez se definan los 2 finalistas, los equipos se jugarán el todo por el todo para obtener la corona que defendía Botafogo, tras ser campeón en el 2024.

En este 2025, el partido definitivo se llevará a cabo en Lima, Perú, y la fecha estipulada es el día 29 de noviembre.