Próximos partidos de Santa Fe y Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina 2025: ¡Agéndese!

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali siguen su camino en la Copa Libertadores Femenina 2025. Este gran torneo del balompié prepara grandes emociones, con ambos equipos colombianos como protagonistas.

Luego de la emocionante definición del balompié colombiano femenino entre ambos clubes, sus fanáticos confían en poder ver un buen desempeño por parte de estas instituciones en la competencia continental.

Por ello, para que no se pierda los partidos de estos equipos en el torneo, les presentamos a continuación sus próximos cotejos.

Los próximos partidos de Santa Fe y Deportivo Cali en Copa Libertadores Femenina

El Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali han sido dos de los equipos más destacados de los últimos años en el fútbol colombiano femenino.

Ambas instituciones han protagonizado varias definiciones en este país, gracias al talento de sus jugadoras, y el desempeño táctico de sus entrenadores.

Este éxito ha sido notable en Colombia, pero también ha dejado a sus fanáticos con las ganas de llevar sus victorias al fútbol continental.

En este 2025, ambos equipos volverán a dar el todo por el todo, y buscarán conseguir un buen desempeño en estos torneos.

Hasta el momento, esta competencia se encuentra en la jornada 3, luego de que Santa Fe cosechara 3 puntos y Deportivo Cali 4 de manera respectiva en cada una de sus zonas de eliminación de este prestigioso torneo de Conmebol.

Este último equipo está en la posición 1 de su grupo, por encima de Libertad, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay, lo que demuestra su buen desempeño, con 1 victoria y 1 empate.

Mientras que Santa Fe se posiciona tercera por debajo de Corinthians e Independiente del Valle, y por encima de Always Ready de Bolivia.

Para mejorar estos desempeños, ambos equipos colombianos deberán buscar victorias en la jornada 3, la cual se disputará este próximo 8 de octubre.

Santa Fe se medirá a Corinthians a partir de las 6:00 p.m., mientras que Deportivo Cali chocará ante la Universidad de Chile, en horario de 2:00 p.m., cuando el balón empiece a rodar.

Se espera que ambos equipos sellen una buena jornada, y puedan apostar a llegar a los cuartos de final, los cuales también se llevarán a cabo en los próximos días.