La millonaria cifra que se llevó el Deportivo Cali por ser campeón del fútbol femenino: ¿más que en el masculino?

El Deportivo Cali consiguió un nuevo hito en el fútbol femenino el pasado 21 de septiembre. El equipo caleño logró superar al Independiente Santa Fe en la final, gracias a una definición sumamente igualada.

Luego de llegar en desventaja, las azucareras consiguieron vencer al Santa Fe, lo que les permitió conseguir un nuevo trofeo, siendo el segundo en fila tras su conquista del 2024.

Esto le permite ampliar su palmarés deportivo, pero, por supuesto, también potencia sus arcas económicas, gracias a la valiosa cifra que recibió por este campeonato.

¿Cuánto dinero recibió Deportivo Cali por ser campeón del fútbol femenino?

El Deportivo Cali sorprendió a muchos hinchas durante el 21 de septiembre. Inicialmente el Independiente Santa Fe llegó con ventaja al partido de vuelta.

Sin embargo, el equipo caleño forzó una tanda de penales, la cual definió al nuevo campeón del fútbol femenino.

Una definición final consiguió que el Deportivo Cali se impusiera, gracias al talento de sus cobradoras, y de su arquera, Luisa Agudelo.

Esto logró una nueva conquista para el equipo caleño en materia de trofeos, pero, al igual que con cualquier torneo, también implicó una buena ganancia económica.

El Deportivo Cali recibió 230 millones de pesos colombianos, lo que implica una importante ganancia dentro del fútbol femenino.

Esta cifra no es mayor que la del fútbol masculino, ya que dicho premio es de más de 2.000 millones de pesos. Aun así, lo obtenido por las caleñas implica un premio importante para sus aspiraciones y para su futuro como institución en el balompié femenino.

Sin lugar a dudas, el Deportivo Cali ha demostrado ser uno de los clubes más importantes del fútbol femenino en Colombia, tal y como lo certifican sus 3 trofeos en los últimos 5 años.

Del mismo modo, estas finales han formado una gran rivalidad entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. El equipo capitalino ha resultado subcampeón en cada uno de los títulos de las azucareras.

Este último además contó con un condimento especial al ser el trofeo que convierte a las caleñas en las máximas ganadoras del fútbol femenino en Colombia.

Aun así, las ‘leonas’ comenzarán la preparación con el objetivo de conseguir su revancha en el 2026, donde buscarán conquistar su tercer trofeo.