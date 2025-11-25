¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz en la Champions League? Estos son los partidos que se pierde por sanción

Luis Díaz ha sido uno de los nombres protagonistas en las últimas semanas en Europa. El extremo colombiano ha contado con un nivel destacado en el Bayern Munich, gracias a las asistencias y goles claves que ha cosechado.

El desequilibrante jugador del equipo bávaro ha dado muestras de talento destacado tanto en Alemania, como en torneos continentales de Europa.

Sin embargo, esta semana se pierde el partido de su club por Champions League, y aquí les contamos la razón y cuando se daría su regreso.

El desempeño de Luis Díaz en el Bayern Munich

Desde su llegada al Bayern Munich, Luis Díaz ha contado con una actualidad ciertamente destacada. El atacante ha demostrado su talento y potencial, gracias a su talento ofensivo.

Ya sea ante rivales alemanes, o contra equipos de talla mundial en la Champions League, Díaz ha sido protagonista y ha dado de que hablar.

De hecho, justo así fue en la última jornada del torneo europeo. Díaz anotó un doblete frente al Paris Saint-Germain. Sin embargo, fue expulsado antes del descanso.

Una dura entrada del colombiano sobre Achraf Hakimi causó su expulsión, y a su vez una dura lesión para el marroquí, lo que lo mantiene varias semanas fuera del campo.

Esta expulsión le impide disputar el próximo encuentro de Champions League, pero, también le costó varios partidos más de sanción.

Luis Díaz puntualmente se perdería 3 choques, disputados ante Arsenal, Sporting de Portugal y Union Saint Gilloise.

Dicha decisión será apelada por el Bayern Munich. Sin embargo, la decisión no llegaría a efectuarse para el partido de este miercoles ante el Arsenal.

¿Cuándo regresará?

El club alemán sueña plenamente con la posibilidad de revertir este castigo y contar de nuevo con Luis Díaz, aunque si esto no tiene éxito, su regreso aun se daría en la primera fase del torneo.

El colombiano disputaría el partido ante el PSV Eindhoven, el cual tendrá lugar por la octava jornada de la fase inicial el 28 de enero de 2026.

Sin lugar a dudas, esta ausencia será de gran peso para el ataque del Bayern Munich, sobre todo por los aportes que ha demostrado el colombiano.

Aun así, el equipo bávaro confía en conseguir victorias clave en esta competición sin Díaz y mantenerse en la parte alta de la clasificación.