¿A quién fue el emotivo homenaje de Daniel Muñoz con el Crystal Palace? “Por siempre en mi corazón”

Daniel Muñoz vivió una jornada sumamente emotivo en el fútbol de Inglaterra el pasado 22 de noviembre. El talentoso lateral colombiano anotó un tanto con el Crystal Palace y dejó una curiosa dedicatoria.

En su celebración, el antioqueño mostró una frase debajo de su camiseta, lo que dejó a muchos con una tónica emotiva, a pesar de la anotación.

Aquí les contamos los detalles de este gesto del colombiano, y a su vez, para quien va dirigida esta dedicatoria que sorprendió al mundo del fútbol.

La emotiva dedicatoria de Daniel Muñoz con el Crystal Palace

Daniel Muñoz se convirtió en noticia durante las últimas semanas en Colombia. El lateral formó parte del reciente llamado de la ‘tricolor’ por fecha FIFA, pero no formó parte del encuentro más reciente de la ‘tricolor’.

El combinado ‘cafetero’ dio permiso al lateral para ausentarse de la convocatoria, para que pudiera viajar a Antioquia, donde fue visto en medio de un funeral.

El respeto y el luto hacia la pérdida del jugador fue total. Aunque el propio jugador dejó ver su sentir en el reciente partido del Crystal Palace.

De vuelta en Inglaterra, Muñoz marcó un gol que fue parte clave de la victoria de su club sobre el Wolverhampton, por marcador de 2 tantos a 0.

En este tanto el jubilo y la alegría de sus compañeros fue notable, quienes corrieron a abrazar al colombiano. Sin embargo, el propio lateral les pidió un momento de pausa.

Luego de completar esta anotación, Daniel Muñoz alzó su camiseta para dejar ver una emotiva frase que decía: “Por siempre en mi corazón”, además de un posterior post en Instagram.

Este homenaje fue con una dedicatoria para Sebastián Ríos. Este fue un importante amigo de Daniel, quien falleció de manera reciente, lo que explica su aparición en el funeral, y su ausencia con la ‘tricolor’ tras ser desafectado de la convocatoria.

¡UN GOL CON DEDICATORIA! 🕊️



🇨🇴 Daniel Muñoz abrió el marcador en la victoria 2-0 del Crystal Palace frente al Wolves y le dedicó la anotación a Sebastián, uno de sus mejores amigos de infancia, quien falleció hace una semana.



¡Gran corazón el del colombiano! 🙏



📸 C.P. pic.twitter.com/ri7DZ14SBT — DSPORTSCo (@DSportsCO) November 22, 2025

Dicho gesto se viralizó en redes sociales por parte de fanáticos quienes aplaudieron al lateral por este gesto emotivo. Del mismo modo, muchos mostraron su apoyo al jugador de la Selección Colombia por la pérdida de uno de sus amigos cercanos.