La canción ‘perfecta’ de Metallica para escuchar thrash metal por primera vez

Metallica ha sido la puerta de entrada para miles de fanáticos a la música. Grandes fanáticos han logrado enamorarse del metal gracias a esta banda, y la forma en la que han hecho vibrar escenarios y estudios alrededor del mundo.

Esta y otras bandas han sido las responsables del crecimiento de varios estilos en la industria, como lo es el caso del thrash metal, el cual posee millones de fans en la actualidad.

Sin embargo, en caso de que no haya conocido este estilo, aquí les recomendaremos una canción de Metallica que puede ser ‘perfecta’ para escuchar thrash metal por primera vez.

La canción ‘perfecta’ de Metallica para iniciar en el thrash metal

Metallica posee una cantidad enorme de éxitos. Esta banda acumula décadas de trayectoria, en los que ha llegado a lanzar varios álbumes inolvidables.

‘Kill ‘Em All’, ‘…And Justice for All’, ‘Ride The Lightning’ o ‘Master of Puppets’ son solo algunos de ellos, con los que llegó a marcar época desde el siglo pasado.

Muchos de estos han marcado tendencia, y han funcionado como el punto de partida en la música para amantes del thrash metal.

Por ello, aquí les recomendaremos una canción de Metallica que puede funcionar como inicio ideal en este subgénero.

Elegir solo un éxito en la trayectoria de esta agrupación es claramente difícil. Sin embargo, en este caso, para iniciar se puede escoger justamente una de las composiciones con las que los de James Hetfield se dieron a conocer.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘The Four Horsemen’. Esta pieza es legendaria, y fue uno de los éxitos más brillantes del primer álbum de Metallica.

‘The Four Horsemen’ cuenta con un gran reconocimiento en el ‘fanbase’ de Metallica, gracias a su potencia, y a ciertas particularidades, como el hecho de contar con el nombre de Dave Mustaine entre los créditos.

La fuerza que poseen la letra y la melodía de este ‘track’ lo hacen inolvidable. Por ello, escucharlo puede convertirlo en un auténtico fanático del thrash metal.

Indudablemente, Metallica es una de las bandas más destacadas en la historia del thrash metal, y gracias a esto, ha inspirado a otras agrupaciones sucesoras, y por supuesto, a millones de fanáticos en todo el mundo con su música.