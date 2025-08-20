Este es el mejor disco de hard rock en directo para Lars Ulrich, baterista de Metallica

Lars Ulrich, baterista y cofundador de Metallica, es sin lugar a duda una de las personalidades más reconocidas del rock y el metal. Desde que la banda surgió en San Francisco en los años 80, ha participado en la creación de algunos de los discos más influyentes del género, dejando su sello en el sonido y la actitud de toda una generación.

Su trayectoria, marcada por giras mundiales y colaboraciones con otros grandes artistas, le ha permitido a Lars Ulrich conocer de cerca a muchas de las leyendas que lo inspiraron en su juventud.

Con más de cuatro décadas de carrera, Ulrich no solo se ha mantenido activo como músico, sino que también ha sido un apasionado seguidor de la historia del rock. Entre las bandas que más lo marcaron se encuentra Deep Purple, cuyo legado considera fundamental para entender el desarrollo del hard rock.

El mejor disco en vivo para Lars Ulrich

En un reciente video publicado en el canal oficial de YouTube de Deep Purple, Ulrich habló sobre la reedición de Made in Japan, álbum grabado en 1972 durante tres presentaciones en Japón: dos en Osaka y una en Tokio. El baterista afirmó que, en su opinión, es “el mejor álbum de hard rock en vivo de la historia”.

“Hola a todos. Soy Lars . Solo quería decir un momento: hace 53 años, este mismo fin de semana, DEEP PURPLE estuvo en Japón por primera vez y esos tres conciertos se grabaron. Dos noches en Osaka y una en Tokio se grabaron y finalmente se convirtieron en el álbum “Made In Japan” , en mi humilde opinión, sin duda el mejor álbum de hard rock en vivo de la historia. Lo he escuchado unas 18.000 veces, y cada vez que lo escucho, mejora cada vez más, y es una pasada. Es tan animado, tan enérgico y simplemente “¡aarghhh!”, expresó el baterista.

Comentó que ha escuchado el disco miles de veces y que, con cada reproducción, sigue encontrando nuevos matices que lo sorprenden. Destacó la fuerza y la energía que Deep Purple transmitió en esos conciertos, así como la conexión única que lograron con el público japonés.

La reedición de Made in Japan está disponible en varios formatos, incluyendo una caja de 5 CD + Blu-ray, otra de 10 LP y una versión doble en vinilo. Todas incluyen nuevas mezclas de los tres conciertos, realizadas por Steven Wilson, tanto en estéreo como en Atmos.