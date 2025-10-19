Cambio inesperado: Colombia tendría nuevo rival para amistoso de noviembre en fecha FIFA

La Selección de Colombia se prepara para cerrar su año con dos amistosos de alto impacto en noviembre, los cuales podrían definir su posición en el ranking FIFA, vital para asegurar un lugar entre los cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026.

Después de su reciente ascenso en la clasificación internacional tras los partidos de octubre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se alista para medirse a Nueva Zelanda y a otro rival africano en fechas clave para el futuro del fútbol colombiano.

Próximos partidos de la Selección Colombia

El primer compromiso de Colombia será contra Nueva Zelanda el 15 de noviembre, un partido confirmado que ayudará a mantener el ritmo de preparación hacia la Copa del Mundo. El siguiente encuentro estaba inicialmente programado contra Nigeria, pero las Águilas Verdes se han visto obligadas a retirarse del amistoso.

¿Por qué Nigeria no jugará contra Colombia?

La razón de esta baja es que el equipo africano está inmerso en las eliminatorias mundialistas de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), donde deberá disputar los playoffs para asegurar su clasificación al Mundial, tras haber quedado en segundo lugar en su grupo.

Los playoffs de las Eliminatorias Africanas se jugarán entre el 13 y el 16 de noviembre, lo que coincide con las fechas asignadas para el partido de Colombia contra Nigeria. Esta situación imposibilita la participación de las Águilas Verdes, por lo que la Federación Colombiana de Fútbol ha decidido buscar un nuevo rival africano. Según reportes de medios locales, la idea es enfrentar a otro equipo del continente africano, ya que existe una alta probabilidad de que el sorteo del Mundial 2026 empareje a Colombia con una selección de África.

A pesar de esta decisión, muchos seguidores de la selección nacional han expresado su deseo de que Colombia enfrente a un rival europeo, ya que una victoria contra una de las potencias de la UEFA podría significar un impulso importante en el ranking FIFA. Un triunfo ante una selección de alto nivel permitiría a los ‘cafeteros’ escalar posiciones y acercarse aún más a la posibilidad de ser cabeza de serie en el próximo sorteo del Mundial.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

La fecha más esperada para el sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre de 2025, cuando Colombia finalmente conocerá a sus rivales en el torneo. En el bombo estarán selecciones como Uruguay, Ecuador, Japón y Corea del Sur, entre otras, lo que deja claro lo competitivo que será el camino hacia la Copa del Mundo. Con estos amistosos en noviembre, la Selección de Colombia busca cerrar el año con un desempeño sólido que permita afrontar los retos del próximo ciclo mundialista con un pie firme.