¿Dayro Moreno será convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026? Esto dijo el futbolista

Dayro Moreno es uno de los futbolistas más destacados de Colombia, quien recientemente se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Su trayectoria ha sido muy aplaudida por su seguidores y pueblo colombiano que esperan verlo vestido con la camiseta de la Selección Colombia durante el Mundial 2026, pues sería la oportunidad que tendría debido a su edad.

Sin duda alguna, las esperanzas están arriba, no solo de los colombianos, sino también en Dayro Moreno. Recientemente, habló al respecto en el VBar de Caracol, donde mencionó qué ha pasado desde su corto paso por la Selección durante las eliminatorias. Le contamos lo que se sabe de esto y lo que mencionó el futbolista al respecto.

¿Dayro Moreno será convocado a la Selección para el Mundial 2026?

El posible llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia para el Mundial 2026 se ha convertido en uno de los temas más debatidos del fútbol colombiano. A pesar de su edad (40 años), las esperanzas de verlo luciendo la camiseta del equipo son grandes por parte de sus fanáticos, más por su reciente historial intermitente en la ‘Tricolor’.

El máximo goleador del fútbol colombiano hizo un pequeño regreso a la Selección, luego de ser convocado por el director técnico Néstor Lorenzo, quien le dio par minutos en la cancha. Este hecho desató euforia entre los aficionados y generó gran expectativa sobre su futuro, con una constante interrogante: ¿será convocado para el Mundial 2026?

En una reciente entrevista con el VBar de Caracol Radio, el futbolista se refirió al tema y expresó lo que piensa al respecto. Allí aseguró que, por el momento no ha tenido comunicación con el cuerpo técnico, pero su ilusión sigue intacta.

“La verdad no he tenido la oportunidad de hablar con nadie de la Federación ni cuerpo técnico, pero nunca pierdo la ilusión, para eso hago goles, el día que deje de jugar dejaré de pensar en eso, colocarse la camiseta de nuestra selección es un orgullo muy grande”, mencionó.

El veterano mantiene su ilusión de vestir la camiseta colombiana y espera recibir la noticia favorable. “Claro. Me levanto cada día pensando en todas las cosas buenas, primero con el equipo, hacer goles y obvio con la Selección. No he perdido la ilusión con la Selección Colombia”.













