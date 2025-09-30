Millonarios enfrenta uno de los momentos más complejos como equipo, pues a lo largo de la segunda temporada de la Liga BetpPlay, en muy pocas oportunidades han podido saborear el triunfo. Por tal motivo, la hinchada no ha temido en mostrar su frustración, tanto así que ya la contante pregunta de cuándo volverá Mackalister Silva a las canchas es muy intensa por parte de ellos.

El equipo capitalino actualmente se encuentra en la casilla número 15 con 14 puntos, con una diferencia de goles de -5 y, recientemente, quedó eliminado de la Copa BetPlay. Los seguidores del ‘embajador’ piden pronta respuesta y le piden al técnico Hernán Torres nuevas estrategias de juego, pues las novedades con el capitán no son favorecedoras.

Lee también: Millonarios recupera a uno de sus titulares tras lesión: este es el partido en el que regresará

¿Cuando vuelve Mackalister Silva a Millonarios?

Mackalister Silva sufrió una fuerte lesión en febrero del 2025, durante la primera temporada de la Liga BetPlay, msima que lo tiene por fuera desde hace siete meses. Según informó el equipo médico, el futbolista debería estar en reposo, tras sufrir un trauma en su rodilla izquierda y tras transcurrir todo este tiempo, los hinchas ya empiezan a pedir su regreso.

No obstante, un reciente informe del periodista Guillermo Arango de ‘Antena 2’ reveló que el jugador de 38 años no regresará pronto a las canchas, pues sigue en recuperación de su lesión. Según afirmó, serán apróximadamente una tres semanas más de reposo que le quedan para volver a las canchas y aportar a Millonarios con su talento.

Esta noticia es desvastadora para todos los hinchas, pues si el ‘embajador’ no pasa a los cuadrangulares, Mackalister no jugará con el equipo capitalino este 2025. Por tal motivo, su regreso sería probablemente para la primera fecha de la Liga en el 2026, mismo años en el que podría anunciar su retiro oficial del fútbol profesional, teniendo en cuenta su edad.

Te puede interesar: Estos serán los 8 equipos que clasificarán a cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, según la IA: ¿Está Millonarios?

Se espera que el cuerpo médico de Millonarios pueda confirmar la información dada por el periodista y, los hinchas anhelan clasificar a los cuadrangulares y que el ‘embajador’ dispute el título. De lo contrario, la oportunidad de ver nuevamente a Silva en acción será hasta el 2026.