Millonarios recupera a uno de sus titulares tras lesión: este es el partido en el que regresará

Millonarios se prepara para la etapa final del campeonato local, y lo hará con el regreso de uno de sus titulares. El equipo ‘embajador’ confía en poder llevarse varios triunfos consecutivos que le permitan entrar en los primeros 8.

El club capitalino ha presentado varios traspiés en el desarrollo de su campeonato, lo que lo ha alejado de los puestos altos en la tabla.

Sin embargo, en medio de tantos altibajos, el ‘albiazul’ recibió una buena noticia, gracias al regreso de uno de sus jugadores titulares.

Millonarios recupera a uno de sus titulares

En este semestre 2025-II, Millonarios ha presentado varias dificultades con las que no contaba de manera inicial. El equipo de la capital tuvo varias bajas por lesión, y perdió puntos en el camino.

Jugadores de la talla de Mackalister Silva, o incluso Leo Castro, se ausentaron durante parte del torneo, mientras que otros quienes empezaron con buen pie, también tuvieron que perderse algunos partidos.

Justamente uno de estos casos es el de Danovis Banguero, uno de los laterales titulares del equipo, quien no ha podido ser parte de los últimos choques del ‘embajador’.

Este miembro del plantel capitalino sufrió afectaciones a causa de una tendinosis que presentó en el talón de su pie izquierdo.

El último choque que pudo disputar Banguero fue ante el Deportivo Pasto, el día 10 de septiembre, el cual culminó con victoria para Millonarios por 1-0.

A pesar de este resultado positivo, Danovis no pudo volver a decir presente en las canchas, pero, su regreso estaría mucho más cerca de lo que los propios hinchas creían.

Según reveló el VBar Caracol, Banguero será parte del plantel contra el América de Cali el próximo 7 de octubre, en un choque clave para las aspiraciones del equipo ‘embajador’.

Esto ampliará la capacidad de plantilla de Millonarios, y aumentará su personal de cara a una recta final que promete vivirse al rojo vivo en la Liga BetPlay 2025-II.

Cabe recordar que Millonarios aun debe disputar 6 partidos más antes de cerrar la fase del todos contra todos. Estos choques se plantean de la siguiente manera:

– América de Cali (L) – 7 de octubre

– Deportivo Pereira (V) – 15 de octubre

– Atlético Bucaramanga (L) – 19 de octubre

– Once Caldas (L) – 29 de octubre

– Envigado (V) – 3 de noviembre

– Boyacá Chicó (V) – 9 de noviembre