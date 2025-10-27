¿Cómo eliminar las cookies del celular? Evite que lo ‘espíen’ con este sencillo truco

En la actualidad, la mayoría de las personas navega a diario por internet desde sus celulares. Sin embargo, detrás de cada búsqueda, clic o visita a una página web, se almacenan pequeños fragmentos de información conocidos como cookies.
Estos archivos, que se guardan en el dispositivo, tienen como propósito principal facilitar la experiencia de navegación, pero también pueden representar un riesgo para la privacidad si no se gestionan adecuadamente.
Las cookies permiten que un sitio web recuerde datos como el idioma preferido, los productos añadidos al carrito de compras o el inicio de sesión de una cuenta. En principio, fueron diseñadas para mejorar la comodidad del usuario y optimizar la interacción con las páginas.
Sin embargo, con el tiempo se convirtieron en una herramienta útil para rastrear la actividad en línea, recopilar información personal y elaborar perfiles de comportamiento con fines publicitarios o comerciales.
Eliminar las cookies es un procedimiento sencillo que puede realizarse desde cualquier celular, sin necesidad de aplicaciones externas. Con esta acción, se evita el rastreo permanente de la actividad en línea y se mejora la seguridad del dispositivo.
En dispositivos Android (Google Chrome)
En iPhone (Safari)
Adicionalmente, se recomienda activar la navegación privada o modo incógnito, una función presente en todos los navegadores modernos que impide que se guarden cookies o historiales mientras se navega, ofreciendo así una experiencia más segura.
