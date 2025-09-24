¿Cuál será el próximo líder del rock? La IA tiene la respuesta y es un gran talento emergente

El rock ha contado con una amplia cantidad de figuras que han funcionado como líderes dentro de la industria y el género. Grandes miembros de este estilo sonoro han sido capaces de estremecer a sus fanáticos, gracias a sus éxitos.

Nombres como Axl Rose, Freddie Mercury, Paul McCartney, John Lennon, o Kurt Cobain se han grabado en lo más alto del rock, gracias a éxitos inolvidables.

Sin embargo, en este caso hablaremos sobre el futuro, y del posible heredero de estas leyendas de la música, para tomar el testigo de líder en el rock.

¿Cuál será el próximo líder del rock?

Aunque la época más rutilante del rock data de los ’80’s o ’90’s, este legendario género no deja de producir talentos alrededor del mundo.

Cada vez más artistas surgen dentro de este estilo sonoro, para enamorar a sus fanáticos, con letras inolvidables, y ritmos que destacan en la parte más alta del género.

Aun así, para muchos el rock actualmente no posee un líder que lleve la batuta del género, y sea el máximo exponente de este estilo.

Por ello, en este caso hemos optado por ponderar uno, y destacarlo como uno de los talentos más emergentes de la escena rock en la actualidad.

Claramente ante tanto talento presente en la música actual, elegir solo 1 resulta complejo, pero, hemos optado por consultar a Gemini, la IA de Google, quien escogió un nombre como el más destacado de esta industria.

Según esta tecnología, hay un nombre que resalta por encima del de los demás y es, nada más y nada menos que, el de Sam Fender.

Este importante músico de apenas 31 años ha demostrado de gran manera su talento, con varios sencillos que han brillado en la industria actual.

Actualmente, Fender cuenta con 3 discos de estudio, siendo el último lanzado en este 2025, bajo el nombre de ‘People Watching’, donde da un claro desempeño de su talento musical.

De acuerdo con la IA, este nombre destaca gracias a su energía rock, su juventud, su carisma y la presencia que tiene en el escenario y que ha caracterizado a otros líderes.

Una mención especial

Finalmente, la IA destacó también el nombre de una banda, y fue Maneskin, la importante banda italiana que ha demostrado su potencia en el sonido en los últimos años.

Sin embargo, cabe recordar que esta banda está en un pequeño ‘break’ por la carrera individual de su vocalista Damiano David y su bajista Victoria De Angelis.