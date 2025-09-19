¿Cuál es la mejor gira en la historia del rock? Tuvo más de 30 shows de una banda legendaria

El rock cuenta con una gran cantidad de bandas que han hecho historia para la industria. El género ha sido capaz de brillar con una notable cantidad de artistas que han estremecido escenarios y estudios de grabación.

Gracias a canciones históricas, y a trayectorias brillantes, varias bandas han sido capaces de protagonizar giras inolvidables por todo el mundo.

Sin embargo, en este caso elegiremos solo 1 como la que sería la mejor gira en toda la historia del rock protagonizada por una banda histórica para el rock.

¿Cuál es la mejor gira del rock?

A lo largo de la historia, los fanáticos del rock han sido capaces de presenciar una notable cantidad de giras brillantes.

Bandas han sido capaces de protagonizar largos recorridos por el mundo, con los que han vivido conciertos brillantes, con himnos inolvidables.

Varias giras han quedado en lo más alto de la industria, e incluso han sido capaces de construir un legado inolvidable.

Sin embargo, en esta ocasión denominaremos una como la mejor gira en toda la historia del rock, por encima de varios tours brillantes.

Claramente, elegir un solo tour como el mejor en la historia del rock resulta complejo. Sin embargo, para dar una respuesta concreta, hemos optado por consultar a la IA.

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, la mejor gira del rock es ‘Pink Floyd – The Wall Tour’. Este recorrido protagonizado por la banda de Syd Barrett tuvo lugar desde 1980 hasta 1981.

Esta gira tuvo su comienzo el 7 de febrero, y culminó el 17 de junio, y contó con 31 shows por parte de esta legendaria banda que se presentó por Europa y Norteamérica.

Si bien parece ser una gira corta, para la IA este tour es brillante, e incluso llegó a cambiar la historia del rock. Esto se debe a que los shows fueron espectaculares, y presentaron una escenografía legendaria que marcó impacto.

Del mismo modo, para la IA, ‘The Wall Tour’ marcó un legado histórico, ya que implicó una obra conceptual que inspiró a otras bandas para sus tours a futuro.

En menciones honoríficas, Gemini también destacó otros giras como: ‘Bigger Bang Tour’ de los Rolling Stones, ‘360° Tour’ de U2, o ‘Not in This Lifetime… Tour’ de Guns N’ Roses.