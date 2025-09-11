Los artistas de rock incluidos en los 40 mejores músicos de los últimos 40 años

La popular revista estadounidense Spin publicó un esperado listado con los 40 mejores músicos de las últimas cuatro décadas, una selección que busca reconocer a los artistas que más han marcado la historia en las dos últimas décadas de la música.

El ranking se ha convertido rápidamente en tema de conversación dentro de la industria, no solo por la amplitud de géneros considerados, sino también por la influencia cultural y artística que representan los seleccionados.

La publicación, que ha seguido de cerca la evolución de la música desde los años 80 hasta la actualidad, destaca el impacto que estos músicos han tenido en la forma en que se consume, produce y entiende la música en el mundo.

Más allá de la venta de discos o los números en plataformas digitales, Spin enfatiza la capacidad de estos artistas para dejar huella en la historia de la música.

La primera parte del listado: del puesto 40 al 20

En esta primera entrega, Spin dio a conocer los puestos que van del 40 al 20, y en este tramo sobresalen nombres icónicos del rock que han dejado un legado indiscutible. Entre los artistas destacados se encuentran:

U2 , la banda irlandesa que ha acompañado con su sonido épico y letras de compromiso social a varias generaciones. Bruce Springsteen , “El Jefe”, cuya narrativa de la vida estadounidense sigue siendo un referente cultural. The Replacements , pioneros del rock alternativo y de culto en los años 80. Chris Whitley , recordado por su autenticidad y su particular mezcla de rock, blues y folk. Amy Winehouse , voz inconfundible que, aunque se movió entre el soul y el jazz, influyó con fuerza en la escena del rock contemporáneo. Metallica , estandartes del metal que revolucionaron el género y se consolidaron como una de las bandas más influyentes del mundo. Trent Reznor / Nine Inch Nails , quienes llevaron el rock industrial a nuevas alturas con una propuesta innovadora y visceral.



La revista revelará próximamente la segunda mitad del listado, del puesto 19 al número 1, donde se espera conocer a los nombres más influyentes y representativos de estas cuatro décadas de música.