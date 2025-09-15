El legendario himno del rock que empezó siendo odiado y acabó siendo un éxito inolvidable: tiene más de 30 años

El rock cuenta con una amplia cantidad de himnos que han conquistado a miles de fanáticos alrededor del mundo. Varias melodías y letras han enamorado a varios seguidores del género a lo largo de la historia.

Varias canciones se han grabado en lo más profundo de la memoria de distintos seguidores, lo que ha explotado de manera notable la fama de distintas bandas.

Sin embargo, algunas de estas canciones han comenzado con cierto odio por parte del público, o incluso de sus autores.

Aun así, con el tiempo han acabado siendo éxitos legendarios, y de hecho, aquí les comentaremos sobre uno de esos casos inolvidables.

El himno de rock que empezó siendo odiado pero acabó en éxito

En el mundo de la música los gustos son subjetivos. Muchas melodías han llegado a conquistar al público internacional, pero para otros seguidores no cuenta con la aprobación necesaria.

Esto no solo sucede con canciones del común, sino también con éxitos legendarios, los cuales incluso comenzaron siendo odiados, pero se convirtieron en himnos.

Por eso, en este caso les contaremos una de estas historias, que guarda uno de los himnos más grandes que posee el rock.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Sweet Child O’ Mine’ de Guns N’ Roses, una de las baladas más románticas de la industria musical.

Esta canción se convirtió en una de las más escuchadas de Guns N’ Roses. Esto gracias a una letra profunda y sentimental que enamoró a toda una generación.

Los fans de Guns N’ Roses adoran este éxito, pero, algo que no saben es que fue detestado desde su inicio por uno de sus miembros.

‘Sweet Child O’ Mine’ no era del gusto de Slash. Esto se debía a la icónica intro que lo tiene como protagonista.

La inolvidable melodía de guitarra que da paso a este éxito fue tocada como una broma por parte de Slash en medio del estudio. De hecho, simula las típicas canciones de circo.

Aun así, este sonido fue del gusto de sus compañeros de banda, lo que desató ‘Sweet Child O’ Mine’, una de las canciones más grandes de Guns N’ Roses.

Actualmente esta canción es clara demostración del brillo de esta banda, y del talento de sus miembros.