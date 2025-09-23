Estos son los 5 mejores clásicos en la historia del rock colombiano, según la IA: Aterciopelados y más

El rock es uno de los géneros más grandes en la historia de Colombia. Este estilo musical ha enamorado a miles de fanáticos en el país, quienes han vibrado de manera apasionada gracias a una amplia cantidad de fanáticos.

Varias bandas han dejado una huella imborrable que ha marcado a sus fanáticos por décadas, gracias a un estilo brillante, y clásicos históricos.

Más noticias: Las tres bandas de rock más conocidas en Colombia según la IA; Kraken en la lista

En caso de que haya sido uno de esos fans que creció a base de rock colombiano, aquí les recordaremos los 5 mejores clásicos de este género en el país.

Los 5 mejores clásicos del rock colombiano

Dentro del rock colombiano y su historia, varias bandas han sido capaces de lograr una trayectoria inolvidable. Agrupaciones de la talla de Aterciopelados, Kraken o Doctor Krápula son inolvidables.

Cada una de estas bandas dejaron canciones inolvidables que se convirtieron en auténticas joyas de la cultura rock en el país.

Muchas de estas composiciones son consideradas como clásicos, y por ello, aquí les traemos los 5 mejores clásicos en la historia del rock en Colombia.

Claramente al tratarse de un género con presencia de tantas bandas, las cuales acumulan éxitos inolvidables, elegir solo 5 canciones como las mejores suele ser complejo.

Sin embargo, hemos optado por consultar a la IA, con el objetivo de recibir una respuesta concreta.

De acuerdo con esta tecnología, el primer puesto en clásicos del rock colombiano es para ‘Bolero Falaz’ de Aterciopelados. Este éxito es de los más brillantes del género, gracias a un estilo alternativo brillante.

En segundo puesto resalta una banda histórica como lo es Kraken, la legendaria agrupación de Elkin Ramírez, gracias a una balada brillante de heavy metal, como lo es ‘Vestido de Cristal’.

Tres canciones históricas para cerrar el top

La tercera plaza es para una agrupación inolvidable como lo es La Derecha. La banda de Mario Duarte acumula varios éxitos históricos y una de ella es ‘Ay, que dolor’, el tercer mejor clásico del rock.

Más noticias: ¿Las recuerda? Bandas colombianas de rock que se acabaron muy rápido

En penúltimo puesto llega una banda brillante como lo es Poligamia, con un éxito llamado ‘Mi generación’.

Finalmente, el grupo que cierra esta lista es La Pestilencia, con un éxito realmente brillante, como lo es ‘Soldado mutilado’, un auténtico clásico del rock en Colombia.

Sin lugar a dudas, cada una de estas bandas resaltan con un peso brillante, y eso es gracias a un estilo histórico en Colombia, como lo es el rock.