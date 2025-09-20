Adiós para siempre: 3 grupos históricos del rock que no tendrán reunión ni gira de regreso

El mundo de la música está lleno de historias de separaciones, reencuentros inesperados y proyectos truncos. Mientras algunos grupos logran reinventarse con nuevos integrantes —como Red Hot Chili Peppers o Black Sabbath—, otros ponen punto final tras la pérdida de un miembro, como Nirvana o Led Zeppelin.

Sin embargo, hay casos en los que la reunión es tan improbable que ya se la considera imposible. A continuación, repasamos tres bandas icónicas cuyo regreso a los escenarios es prácticamente inviable.

The Smiths: separación definitiva y diferencias irreconciliables

Formados en Manchester en los años 80, The Smiths se convirtieron en una de las bandas más influyentes del indie y el rock alternativo británico. Sin embargo, su historia fue breve: en 1987, el guitarrista Johnny Marr abandonó el grupo en pleno auge. Desde entonces, los fans han soñado con una reunión que nunca llegó.

Las disputas entre Marr y Morrissey han sido públicas y persistentes. Más allá de las diferencias personales, existen conflictos relacionados con los derechos de sus canciones. En una entrevista reciente en Stick to Football, Marr fue claro: “Nos hicieron una oferta recientemente, pero dije que no. Fue en parte por principios, pero no soy tonto. Simplemente sentí que la vibra no era la correcta”.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: el mito argentino que no resucitará

En Argentina, Los Redondos son más que una banda: son un fenómeno cultural. Activos desde 1976 hasta 2001, su música, sus letras crípticas y la mística de sus conciertos marcaron a generaciones enteras. Sin embargo, la relación entre Indio Solari y Skay Beilinson terminó de forma tensa, sin posibilidad de reconciliación.

Ambos artistas continuaron por separado, y desde entonces no han vuelto a cruzarse. A esto se suma el delicado estado de salud del Indio, quien padece Parkinson y no se presenta en vivo desde 2017. El regreso de Patricio Rey es, para muchos, solo una leyenda más.

The Police: la reunión terminó en batalla legal

The Police, una de las bandas más exitosas del Reino Unido, se separó en 1985. Aunque volvieron brevemente en 2007 para una gira mundial, la relación entre Sting, Andy Summers y Stewart Copeland nunca fue del todo armoniosa.

Hoy, cualquier posibilidad de reencuentro está descartada. Summers y Copeland demandaron a Sting por regalías impagas, reclamando una suma millonaria. Las diferencias económicas terminaron por sepultar cualquier atisbo de reconciliación.

