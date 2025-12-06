¿Norris, Verstappen o Piastri? Las cuentas de cada piloto para ser campeón de la F1 2025

Se vive una final vibrante en la Fórmula 1, la gran carpa del automovilismo, que en su última carrera define el campeón del Mundial de Pilotos. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se debaten en el trofeo que todos desean ganar en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi.

Con la reciente victoria del piloto neerlandés en el Gran Premio de Qatar, la tabla general del campeonato quedó apretada con escenarios abiertos. El piloto británico de McLaren lidera la clasificación con 408 puntos, en segundo lugar está el conductor de Red Bull con 396 unidades y la tercera casilla la completa el australiano con 392.

Verstappen tratará de alcanzar su quinto título consecutivo como piloto, mientras que los dos representantes de la escudería inglesa buscan su primer rótulo de campeón. La primera opción de levantar el trofeo la tiene Norris, quien logró remontar en la tabla de posiciones a Oscar Piastri en la segunda mitad de la presente temporada. Sin embargo, el corredor de 26 años no tendrá el camino sencillo, pues el factor emocional y el recorrido de la carrera puede cambiarlo todo.

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?

Los tres conductores en competencia tienen sus opciones para poder llevarse el título, aunque esto estará condicionado por otras cosas. A continuación, le presentamos las cuentas que necesita cada corredor para llevarse el campeonato:

Lando Norris

El actual líder de la competencia debe llegar al menos en tercer lugar para llevarse el trofeo a casa y levantar su primera corona. En caso de que finalice entre la cuarta y la séptima plaza necesita que Max no gane la carrera para retener su liderato.

Max Verstappen

Para poder ganar su quinto trofeo, el actual campeón de la F1 debe ganar la carrera y esperar que Lando finalice al menos en el cuarto lugar. Con la diferencia en puntos superaría a Norris y se llevaría el trofeo en medio de una temporada histórica y notable.

Oscar Piastri

El australiano que lideró gran parte de la temporada resignó algunos puntos en algunas carreras que significaron la remontada de sus dos contrarios. Para llevarse su primer título debe ganar el GP de Abu Dabi y esperar que Norris finalice en la sexta posición o más abajo.

Hora y dónde ver el Gran Premio de Abu Dabi

Este 7 de diciembre a las 8:00 a.m. (hora Colombia) iniciará la última carrera de la temporada 2025 en la que se conozca el nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo. Para sintonizar la transmisión puede sintonizar el canal de ESPN o conectarse a través de la aplicación Disney+ con la señal de streaming.