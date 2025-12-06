Limp Bizkit conmueve a fans con emotivo homenaje a Sam Rivers en Loserville: VIDEO

En una noche que Bogotá difícilmente olvidará, el Coliseo MedPlus se transformó en el centro de un espectáculo que combinó energía, nostalgia y un line up explosivo. Aunque el público sabía que el festival Loserville prometía intensidad, pocos imaginaron la fuerza con la que cada banda se adueñaría del escenario. La propuesta musical viajó entre el rock alternativo, el reggae con tintes funk, sonidos experimentales y descargas de Nu metal que hicieron vibrar cada rincón del Coliseo.

Antes de que la euforia alcanzara su punto máximo, el público ya había disfrutado de presentaciones de alto calibre y muy distintas entre sí. Slay Squad, Riff Raff, Ecca Vandal, 311 y Bullet For My Valentine fueron los encargados de crear el ambiente perfecto para lo que sería el gran desenlace de la jornada. Cada agrupación dejó su marca con interpretaciones que demostraron la diversidad sonora que caracterizó al festival.

Le puede interesar: Revelan reemplazo de Sam Rivers para el tour de Limp Bizkit por Latinoamérica: ¿Quién es?

Limp Bizkit rindió homenaje a Sam Rivers en Bogotá

Sin embargo, la verdadera magia comenzó alrededor de las 9:50 p. m., cuando Limp Bizkit apareció entre gritos y aplausos. La banda estadounidense abrió su actuación con un momento profundamente emotivo. Antes de que Fred Durst pronunciara una sola palabra, los integrantes se acomodaron en sillas frente a una pantalla gigante mientras el público presenciaba un video tributo dedicado a su bajista Sam Rivers, fallecido el 18 de octubre a los 48 años.

Las imágenes, que compilaban presentaciones en vivo, instantes íntimos de giras y escenas inéditas entre bastidores, concluyeron con un mensaje que estremeció a todo el recinto: “Sam Rivers, nuestro hermano para siempre”.

Necesitas saber: Así fue el primer concierto de Limp Bizkit tras la muerte de su bajista, Sam Rivers; sorprendió a todos

Una pérdida significativa

Este homenaje era apenas el segundo que la banda realizaba en vivo tras la muerte de Rivers, luego de haber iniciado su gira latinoamericana en México el 29 de noviembre. Al terminar la proyección, los músicos se fundieron en un abrazo mientras el público respondía con una ovación que duró varios minutos.

La banda ya había comunicado su pérdida el mismo 18 de octubre mediante una publicación firmada por Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal. Allí expresaron: “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso bajo cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, fueron algunas de sus palabras.

Ver también: ¿Qué significa Limp Bizkit? Esta es la verdad detrás del nombre de la icónica banda de nu metal

Durante toda la noche en Bogotá, Fred Durst se encargó de mantener viva esa memoria, recordando al músico cada vez que pudo, como si necesitará reafirmar ante todos que su hermano de la vida seguía presente en cada golpe de batería y cada riff que estremecía el coliseo.