¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? sería antes del Mundial 2026

La Selección Colombia puso a soñar a cientos de hinchas de todo el mundo, por los que se espera que su actuación en la Copa del Mundo 2026, sea todo un éxito. Para eso, en los últimos meses se ha venido preparando no solo en los entretenimientos, sino en múltiples juegos amistosos.

El primero se desarrolló hace unas semanas en Estados Unidos y el pasado fin de semana en Miami demostraron que tenían todo para poder enfrentar a Nueva Zelanda. Ganó con un resultado 2-1 que iluminó que a todos los asistentes, quienes consideran que ya están listos para poder enfrentar a rivales internacionales en el mundial.

¿Cuando es el próximo partido de la Selección Colombia?

Este martes 18 de noviembre del 2025 se va a desarrollar el segundo partido amistoso de la fecha. Por lo que Colombia se va a enfrentar contra Australia. En esta oportunidad, no solo los cracks de la tricolor tendrán que demostrar que tienen todo para llegar al equipo que va a ir al mundial.

Sin embargo, este no será el último encuentro que se va a realizar antes de la copa del mundo, sino que tendrán otros encuentros deportivos con el que sería el equipo que llegaría al campeonato mundialista. Aunque por ahora no se conoce la fecha exacta en la que se realizarían estos encuentros, sí hay algunos estimados. Según han dado a conocer varios periodistas deportivos internacionales, al parecer los últimos encuentros deportivos de la tricolor serían entre febrero y marzo del 2026.

Tres meses antes de que se de la inauguración del mundial 2026, Estados Unidos, Canadá y México. Por ahora, no se conocen a los equipos que serían los contrincantes directos. Pero se dice que serían algunos equipos de Europa que se encuentran preparándose para lo que sería este importante torneo. Algo que tampoco se conoce es quienes van a ser los jugadores encargados de representar a la tricolor en estos encuentros que vienen para los próximos partidos.

Pero algo de los que mucho se habla es que, según esta actuación, se podría dar a conocer quiénes serían los jugadores finales que llegarían a disputar los encuentros en el Mundial 2026. Pues el nombre de muchos ya suena como los grandes titulares de este nuevo torneo que ilusiona a todos los aficionados.