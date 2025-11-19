Este es el riff de guitarra más irritante del rock; puede causar dolor de cabeza

Dentro del rock, la guitarra tiene un protagonismo que pocas veces pasa desapercibido, y gran parte de eso se debe a los riffs. Son esas secuencias que se repiten y marcan el ritmo, el carácter y hasta la personalidad de una canción.

En muchos casos, son la entrada perfecta a un tema, pues basta unos segundos para que cualquier oyente lo reconozca y sepa qué está por sonar. Por eso, un buen riff puede ser tan importante como la voz o la letra de una canción.

Con el tiempo, este recurso se volvió una especie de firma para muchos músicos. Algunos guitarristas quedaron ligados para siempre a un par de notas que,definieron su estilo. Algunos de los más conocidos son: Jimmy Page, de Led Zeppelin, dejó huellas profundas en el rock; Eric Clapton aportó riffs que cruzaron generaciones; Jack White convirtió ideas simples en sonidos inolvidables; y Slash hizo que un punteo sea suficiente para identificar a Guns N’ Roses.

Pero, aunque el riff es una herramienta muy efectiva, también puede volverse un arma de doble filo. Su repetición puede cansar, generar desgaste e incluso arruinar la experiencia de escuchar una canción.

¿Cuál es el riff de guitarra más molesto?

Pero no todos los riffs tienen buena fama. Así como algunos se convierten en clásicos, hay otros que terminan cansando a los oyentes. Muchos ya no soportan escuchar “Stairway to Heaven” en tiendas de música por lo repetido que está.

“Seven Nation Army” terminó convertido en canto de estadio, y “Sweet Child o’ Mine” suele aparecer cada vez que alguien agarra una guitarra. No son malos temas; simplemente quedaron atrapados en su propio éxito.

Y aun así, ninguno de ellos se queda con el título del riff más molesto. Para muchos fanáticos, ese “honor” lo tiene “Whiskey in the Jar” en la versión de Thin Lizzy. La canción es muy antigua, viene de la tradición popular irlandesa y ha pasado por varios artistas. Cuando Thin Lizzy la grabó, intentaron darle un toque moderno y más rockero. Hasta ahí todo bien.

El problema está en el famoso punteo de guitarra, el cual es agudo, repetitivo y suena sin parar durante casi toda la canción. En lugar de darle fuerza, termina cortando la emoción y se vuelve parecido a un zumbido que no deja de molestar, como un mosquito pegado al oído. Lo que podría haber sido una versión poderosa termina resultando incómoda y, para algunos, directamente insoportable.