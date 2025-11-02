El pasado sábado se dio inicio al mes de noviembre y con esto a la temporada de fin de año en todo el mundo, por lo que para algunos, este es el claro inicio de las fiestas de Navidad. Por eso, en esta oportunidad, te damos a conocer cuáles son esas bandas que tienen canciones relacionadas con estas fiestas, pero que pocas personas conocen, por lo que no suelen ser tan populares.

Aunque no lo creas, hay varios éxitos de rock de artistas reconocidos a nivel nacional e internacional que han logrado posicionar sus éxitos. En este caso, hay muchos éxitos que seguramente ha escuchado, pero que no tenía conocimiento de que el tema central era ese.

Tres canciones de rock que hablan sobre las fiestas de Navidad

1. “Happy Xmas (War Is Over)” – John Lennon & Yoko Ono: La reconocida canción de este artista internacional ha sido escuchada en varias partes del mundo, pero no siempre se le relaciona con Navidad. Aunque todos los tonos del sencillo suenan como si se tratara de un villancico clásico con campanas que le dan ese toque de fiesta que es muy tradicional en el mes de diciembre.

Habla sobre la celebración de las fiestas después de la guerra, por lo que menciona que ya es momento de celebrar, solo si ya no hay conflicto. Por lo que para algunos, esta fue una clara protesta por la Guerra de Vietnam, usando todo el tema de Navidad, mientras que en el fondo daban un mensaje de paz.

2. “Father Christmas” – The Kinks: Es una canción de 1977, cuenta la historia de un vendedor de una tienda que tiene que darle vida cada año a ‘Santa Claus’, por lo que en noche buena un grupo de niños llega a robar el dinero del lugar.

Como si eso fuera poco, no exigen dinero a los dueños del lugar, sino que piden un trabajo para su padre, quien necesita dinero para poder darles de comer y comprar todos los juguetes que quieren tener en estas fiestas.

3.”Mistress For Christmas” – AC/DC: La canción se estrenó en 1990 y habla sobre un hombre que dice haber sido muy bueno durante todo el año, por lo que quieren un regalo en específico para estas fechas. Sin embargo, no lo recibe y canta en varias ocasiones que quiere “una amante” para noche buena.

Para muchos, esta canción es la clásica ironía de los cantantes de rock en las fechas en donde se celebra la vida de Jesús. No es la típica canción de Navidad, por lo que habla sobre otros temas que la hacen un poco fuera de lo común.