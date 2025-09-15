Ya disponible el debut de Fito Páez en Tiny Desk: setlist y DÓNDE verlo

La leyenda viva del rock argentino, Fito Páez, acaba de marcar otro hito en su carrera con su esperado debut en Tiny Desk Concerts, el ciclo acústico de la emisora estadounidense NPR Music que ha presentado a artistas de la talla de Café Tacvba, Billie Eilish, Billy Corgan y Anderson .Paak, entre muchos otros.

El concierto, grabado en el famoso escritorio de NPR en Washington D.C., se estrenó en la madrugada del lunes 15 de septiembre, en el marco del Latin Music Month, un evento que celebra lo mejor de la música latina contemporánea.

La participación de Páez fue confirmada a través de sus redes sociales días antes del lanzamiento. En un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el músico aparece sonriente, diciendo: “Estamos en el Tiny, llegando en nada. ¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!”. Además, durante su reciente actuación como artista principal del Festival Cordillera 2025, adelantó la noticia en pleno show, invitando a los asistentes a no perderse el estreno en pocas horas.

El set acústico de Fito es una joya minimalista. En menos de 19 minutos, el rosarino condensó más de cuatro décadas de trayectoria en cinco canciones. La lista incluyó clásicos infaltables como ‘Mariposa tecknicolor‘ y ‘A rodar mi vida’, además de un estreno exclusivo: ‘Sale el sol‘, perteneciente a su más reciente álbum titulado Novela. El cierre fue potente, con una fusión entre ‘Circo Beat‘ y ‘Tercer mundo’ que dejó a los espectadores sin aliento.

Desde NPR Music, lo recibieron con una cálida presentación: “Qué honor tener a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk”. También destacaron su relevancia histórica como una de las figuras más influyentes del rock en español desde su debut como solista en 1984, justo cuando Argentina salía de la dictadura militar y recuperaba la democracia.

El Tiny Desk de Fito es mucho más que una actuación: es una cápsula emocional, un viaje íntimo al corazón de su obra. En tiempos donde el consumo musical se fragmenta entre algoritmos y playlists, esta presentación propone una pausa para disfrutar del arte sin artificios. Su propuesta popular y sofisticada al mismo tiempo confirma por qué su repertorio sigue vivo y vigente para nuevas generaciones.

Con esta participación, Fito Páez no solo se suma a una lista selecta de artistas internacionales que han pisado el Tiny Desk, sino que además lleva el rock argentino a una nueva vitrina global, proyectando su legado a millones de espectadores alrededor del mundo.

