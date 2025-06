Ni Metallica ni Guns N’ Roses: Tour concierto de rock más largo de la historia según Récord Guinness

Tener la gira de conciertos más larga de la historia del rock no es una competencia declarada entre bandas, pero sí es un logro que marca un antes y un después en la industria musical. Y aunque muchos podrían pensar que el título pertenece a gigantes como Metallica, Guns N’ Roses o incluso The Rolling Stones, la realidad es otra: el Récord Guinness lo ostenta Thirty Seconds to Mars.

Sí, la banda liderada por el multifacético Jared Leto logró lo que parecía imposible: ofrecer 309 conciertos en una misma gira, un recorrido épico que se extendió por más de dos años, desde el 11 de noviembre de 2009 hasta el 7 de diciembre de 2011. Esta hazaña quedó registrada oficialmente como la gira de rock más larga jamás realizada, coronando su cierre en el histórico Hammerstein Ballroom de Nueva York.

El tour fue parte de la promoción de su álbum This Is War, pero terminó siendo mucho más que eso. Fue una experiencia global, emocional e intensa, que llevó a la banda a recorrer decenas de países, enfrentando desafíos logísticos, desgaste físico y emocional, pero también generando momentos inolvidables con sus fans.

Lo curioso es que, históricamente, los nombres asociados con giras mastodónticas suelen ser los clásicos del rock: U2, AC/DC, Bon Jovi. Pero el espíritu incansable de Thirty Seconds to Mars rompió todos los moldes. Lo que comenzó como un tour promocional terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural, que conectó con una generación hambrienta de propuestas diferentes.

Jared Leto y su multifaceta

Jared Leto, además de su carrera como actor y ganador del Oscar, demostró que en el escenario también puede dejar el alma. Su entrega, junto a la de su hermano Shannon Leto y el resto del equipo, convirtió cada show en una ceremonia cargada de energía, visuales impactantes y un mensaje profundo que iba más allá de la música.

El récord Guinness de Thirty Seconds to Mars no solo habla de números. Es una muestra de constancia, conexión con el público y amor por la música. No se trató solo de tocar, sino de vivir una experiencia completa que resonó con millones de personas alrededor del mundo.

