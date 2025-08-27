5 canciones de Guns N’ Roses que solo sus verdaderos fans se saben: éxitos inolvidables

Guns N’ Roses es una de las bandas más grandes en la historia del rock. Los liderados por Axl Rose dominaron este género con un estilo ‘sleaze’, con el que sorprendieron a todos desde mediados de los ’80’s.

Esta agrupación legendaria demostró un estilo brillante, el cual le permitió expandir su catálogo de canciones, hasta acumular varios éxitos inolvidables.

No obstante, si usted se considera un verdadero fan de la banda de Slash, Axl y Duff, les hablaremos sobre 5 canciones que solo un seguidor nato de esta banda podría saberse.

El éxito discográfico de la banda

Guns N’ Roses fue una banda dominante a finales de los ’80’s e inicios de los ’90’s. En aquella época, la agrupación estremeció el mundo musical, gracias al lanzamiento de su disco debut, un EP, y un disco doble.

El primero de ellos fue el ‘Appetite for Destruction’, un álbum legendario para la música, con éxitos de la talla de ‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child O’ Mine’ o ‘It’s so Easy’.

Para el EP llamado ‘GN’R Lies’, la banda se guardó éxitos como ‘Move To The City’ o ‘Patience’, los cuales aun suenan en la mente de sus fans.

Y el disco doble presentó un lanzamiento legendario como lo fue ‘Use Your Illusion I y II’, en los que se grabaron canciones brillantes.

Claramente las más reconocidas son coreadas a nivel mundial, pero, como cualquier otra banda, Guns N’ Roses guarda joyas que pueden pasar desapercibidas.

Por eso, les destacamos 5 canciones que solo un verdadero fan de Guns N’ Roses sabe al pie de la letra, y sin equivocación.

5 canciones que todo fan de Guns N’ Roses sabe

La primera de ellas es ‘Anything Goes’. Esta fue el ‘track’ número 10 del disco debut de la banda, y aunque para algunos es un punto bajo, sus verdaderos fans disfrutan de este éxito que ciertamente es de los menos reconocidos de aquel álbum.

En segundo puesto brilla una canción que no es cantada por Axl Rose únicamente, como sí lo es la mayor parte de la discografía de esta banda. Se trata de ‘So Fine’, una composición en la que destaca la voz de Duff McKagan, bajista de Guns N’ Roses, y que formó parte del volumen 2 del ‘Use Your Illusion’.

El tercer lugar es para ‘Reckless Life’. Este éxito formó parte de los inicios de Guns N’ Roses, pero el público pudo disfrutarlo en 1988. Nada mejor para un verdadero fan de la banda que disfrutar de sus raíces.

Dos éxitos más para cerrar

En el penúltimo puesto destaca ‘Coma’, un éxito del ‘Use Your Illusion I’ y que cuenta con una duración de más de 10 minutos. La banda aun la interpreta en vivo, y si se la sabe de principio a fin, es un claro fan.

Finalmente, cerramos esta lista con ‘My World’, una canción que no es del agrado de muchos fans. Esta canción fue uno de los primeros intentos de Axl Rose por experimentar con el synth rock. Aun así, no contó con gran aprobación, pero si se sabe este éxito, es porque es un verdadero fan.

¿Se sabe todas? Entonces es un verdadero fan, y les recordamos que esta banda se presentará en Colombia en una doble fecha el próximo mes de octubre, en una cita imperdible.