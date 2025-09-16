Este es el mejor álbum de Kiss, según Gene Simmons: acumula más de 1 disco de platino

Gene Simmons es una de las mayores leyendas en la historia de Kiss y del rock en general. Este histórico músico ha generado gran fama y éxito, gracias a una trayectoria brillante en esta banda, con la cual ha destacado de manera notable.

Kiss, a lo largo de su carrera musical, lanzó una amplia cantidad de éxitos y álbumes que han llegado a convertirse en producciones legendarias del rock.

A pesar del extenso catálogo de éxitos que posee esta banda, Gene Simmons se atrevió a elegir uno como el mejor de la carrera de Kiss.

Gene Simmons eligió el mejor disco de Kiss

Kiss a lo largo de su brillo generacional, demostró de gran manera su capacidad de estremecer el mundo con el estilo ‘glam’.

Esta banda logró de gran manera enamorar a sus fans, a partir de una estética destacada, y un sonido que sigue retumbando alrededor del mundo.

El legado de esta banda ha sido establecido gracias a varios discos legendarios como: ‘Alive’, Dressed to Kill’ o ‘Love Gun’.

Cada uno de estos álbumes contiene éxitos inolvidables, y ‘tracks’ que marcaron un legado histórico para el ‘glam rock’.

Sin embargo, hay un álbum en particular que es el favorito de Gene Simmons, quien aseguró que hay un disco de la banda que es incluso uno de sus preferidos de toda la historia.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Destroyer’, un álbum lanzado en 1976, con una producción que ha enamoró a miles de fanáticos.

Este disco contó con canciones de la talla de ‘Sweet Pain’, ‘Do You Love Me’ o ‘Flaming Youth’, los cuales han marcado parte de la historia de esta banda.

Particularmente, ‘Distroyer’ es uno de los álbumes con cariño por parte de Gene Simmons, gracias a una variedad de estilos sonóros que demuestran el talento de Kiss.

‘Distroyer’ marcó una pauta clara en el éxito de Kiss, con lo que fue su cuarto álbum de su estudio. Esta producción acumuló 2 discos de platino en los Estados Unidos, gracias a una cantidad enorme de ventas.

Sin lugar a dudas, este es un disco histórico. Así se demuestra el legado de una banda legendaria como lo es Kiss, de la mano de miembros brillantes como su bajista, Gene Simmons.