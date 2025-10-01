Este es el truco con el que puede cargar su celular más rápido: puede activarlo en segundos

Mantener cargado su teléfono celular es uno de los aspectos más importantes del día a día. Este dispositivo se ha convertido en un elemento clave para sus labores diarias gracias a la tecnología.

El avance de estos dispositivos es notable, lo que ha hecho que sean cada vez más necesarios. Debido al propio ritmo de su día, es posible que no tenga tiempo para cargar su celular.

Más noticias: ¡Que no le pase! Los teléfonos celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el mes de octubre

Sin embargo, para este tipo de casos, les recomendaremos un truco ideal que le puede permitir cargar este dispositivo rápidamente.

El truco para cargar su celular más rápido

Claramente, cargar su teléfono celular suele tomar tiempo. Aunque actualmente su dispositivo puede tener modos de carga rápida, es común que sea necesario mantenerlo conectado por horas.

Es posible que muchas personas no cuenten con este tiempo necesario, o incluso, requieran que su dispositivo cuente con carga lo más posible.

Aunque parezca imposible, hay algunas opciones y trucos que le pueden permitir cargar este dispositivo de manera rápida, los cuales son desconocidos por muchos.

En este caso, de hecho, hablaremos sobre uno de ellos, el cual puede ser activado en tan solo segundos, y con gran facilidad.

Una de las opciones de su teléfono celular que le pueden permitir cargarlo de manera más rápida es, nada más y nada menos que, el modo avión.

Esta opción evitará que su teléfono celular gaste carga en buscar redes Wi-Fi o señal, lo que permitirá que cargue mucho más rápido.

Claramente, esto permitirá que su carga sea más rápida, con un ajuste que podrá ejecutar en muy pocos segundos. La mayoría de los teléfonos celulares permiten esta opción desde los accesos rápidos.

Más noticias: ¿Es mejor usar Wi-Fi en el celular o datos móviles? La IA comparó velocidad, costos y más

Por ende, lo único que debe hacer es deslizar hacia abajo la barra de notificaciones de su celular, y tocar el icono de un avión que suele identificar a este modo en su teléfono.

Una vez active esta opción, podrá conectar su dispositivo a la corriente, con el objetivo de empezar a cargarlo.

Depende de la fuente de corriente

De manera final, a la hora de cargar su teléfono celular es importante tomar en cuenta que hay varias prácticas que pueden dar una carga más lenta o incluso dañar su celular.

Una de ellas es cargarlo con su PC, ya que esto implica una fuente de corriente menor. Por ello, lo más recomendable es conectarlo directamente a la pared.