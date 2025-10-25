Así puede usar su celular para identificar billetes de 20 mil falsos; es fácil y rápido

En Colombia todavía circulan muchos billetes falsos. A pesar de los controles de las autoridades, es común que aparezcan copias muy parecidas a las reales. Uno de los más falsificados es el billete de 20 mil pesos, ya que es de los que más se usan para comprar y vender a diario.

Por eso, saber reconocer un billete auténtico es muy importante. Antes, la mayoría de personas lo hacía revisando el color, el relieve o mirando el billete a contraluz. Hoy, con la ayuda del celular, es mucho más fácil comprobar si un billete es verdadero o falso, sin necesidad de tener conocimientos especiales.

Cómo identificar billetes de 20 mil falsos

Una forma sencilla es usar la cámara del celular. Active el zoom o el modo macro y observe los detalles del billete. En los originales, las letras y los dibujos se ven nítidos y bien definidos. En los falsos, suelen verse borrosos o con los bordes mal hechos.

También hay aplicaciones gratuitas que ayudan a identificar billetes. Dos de las más conocidas son Cash Reader y MCT Money Reader, que funcionan en Android y iPhone.

Cash Reader reconoce billetes de más de 100 países. Solo hay que apuntar con la cámara, y la app dice el valor del billete en voz alta o con vibraciones. No necesita internet y es muy útil para personas con baja visión.

reconoce billetes de más de 100 países. Solo hay que apuntar con la cámara, y la app dice el valor del billete en voz alta o con vibraciones. y es muy útil para personas con baja visión. MCT Money Reader también usa la cámara del celular y el flash para reconocer el billete incluso en lugares con poca luz. En pocos segundos le indica el valor del billete.

Otra forma práctica es usar la linterna del celular y mirar el billete a contraluz. De esa manera se pueden ver la marca de agua, el hilo de seguridad y los elementos transparentes que tiene el billete real. Si no se ven o parecen impresos directamente sobre el papel, lo más probable es que sea falso.

Aunque el celular es una gran ayuda, el Banco de la República recuerda que los métodos de siempre siguen siendo muy útiles: mirar, tocar, levantar, girar y comprobar. Combinar estas acciones con las herramientas del celular puede evitar que usted reciba un billete falso sin darse cuenta.