¿Cuándo regresa la Champions League? Este será el primer partido del 2026

Tras una pequeña pausa, el campeonato de clubes más importante de Europa regresa con su calendario en enero del próximo año.

Indira Córdoba

La UEFA Champions League hizo una pausa el pasado 10 de diciembre, cuando se disputó la sexta jornada de la fase de Liga del nuevo formato del torneo. Con el cierre de la actividad internacional en Europa y el avance de los campeonatos locales, el certamen de clubes más importante del continente entró en su tradicional receso de fin de año.

Sin embargo, la espera será corta. En enero de 2026, la Champions League volverá a la acción con su calendario habitual para definir a los equipos que avanzarán a las rondas decisivas y comenzar el camino hacia la final que coronará al próximo campeón de Europa.

¿Cuándo regresa la Champions League?

La competencia retomará su actividad en enero de 2026, cuando se disputen las dos fechas restantes de la fase de Liga.

  • Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026
  • Jornada 8 (última): 28 de enero de 2026

Una vez completada esta etapa, se dará paso a las rondas eliminatorias, que marcarán el inicio de los cruces directos:

  • Playoffs eliminatorios:
    • Ida: 17 y 18 de febrero
    • Vuelta: 24 y 25 de febrero
  • Octavos de final:
    • Ida: 10 y 11 de marzo
    • Vuelta: 17 y 18 de marzo
  • Cuartos de final:
    • Ida: 7 y 8 de abril
    • Vuelta: 14 y 15 de abril
  • Semifinales:
    • Ida: 28 y 29 de abril
    • Vuelta: 5 y 6 de mayo

La gran final de la Champions League 2025/26 se jugará el 30 de mayo de 2026 en Budapest, sede que recibirá el partido más esperado del calendario europeo.

Tabla de posiciones 

  1. Arsenal – 18 pts
  2. Bayern Múnich – 15 pts
  3. PSG – 13 pts
  4. Manchester City – 13 pts
  5. Atalanta – 13 pts
  6. Inter de Milán – 12 pts
  7. Real Madrid – 12 pts
  8. Atlético de Madrid – 12 pts
  9. Liverpool – 12 pts
  10. Borussia Dortmund – 11 pts
  11. Tottenham – 11 pts
  12. Newcastle – 10 pts
  13. Chelsea – 10 pts
  14. Sporting CP – 10 pts
  15. Barcelona – 10 pts
  16. Marsella – 9 pts
  17. Juventus – 9 pts
  18. Galatasaray – 9 pts
  19. Mónaco – 9 pts
  20. Bayer Leverkusen – 9 pts
  21. PSV Eindhoven – 8 pts
  22. Qarabağ – 7 pts
  23. Napoli – 7 pts
  24. Copenhague – 7 pts
  25. Benfica – 6 pts
  26. Pafos FC – 6 pts
  27. Union Saint-Gilloise – 6 pts
  28. Athletic Club – 5 pts
  29. Olympiacos – 5 pts
  30. Eintracht Frankfurt – 4 pts
  31. Brujas – 4 pts
  32. Bodø/Glimt – 3 pts
  33. Slavia Praga – 3 pts
  34. Ajax – 3 pts
  35. Villarreal – 1 pt
  36. Kairat Almaty – 1 pt

