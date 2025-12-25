¿Cuándo regresa la Champions League? Este será el primer partido del 2026

La UEFA Champions League hizo una pausa el pasado 10 de diciembre, cuando se disputó la sexta jornada de la fase de Liga del nuevo formato del torneo. Con el cierre de la actividad internacional en Europa y el avance de los campeonatos locales, el certamen de clubes más importante del continente entró en su tradicional receso de fin de año.

Sin embargo, la espera será corta. En enero de 2026, la Champions League volverá a la acción con su calendario habitual para definir a los equipos que avanzarán a las rondas decisivas y comenzar el camino hacia la final que coronará al próximo campeón de Europa.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de campeones del FPC tras título de Junior en la Liga

¿Cuándo regresa la Champions League?

La competencia retomará su actividad en enero de 2026, cuando se disputen las dos fechas restantes de la fase de Liga.

Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026

20 y 21 de enero de 2026 Jornada 8 (última): 28 de enero de 2026

Una vez completada esta etapa, se dará paso a las rondas eliminatorias, que marcarán el inicio de los cruces directos:

Playoffs eliminatorios: Ida: 17 y 18 de febrero Vuelta: 24 y 25 de febrero

Octavos de final: Ida: 10 y 11 de marzo Vuelta: 17 y 18 de marzo

Cuartos de final: Ida: 7 y 8 de abril Vuelta: 14 y 15 de abril

Semifinales: Ida: 28 y 29 de abril Vuelta: 5 y 6 de mayo



La gran final de la Champions League 2025/26 se jugará el 30 de mayo de 2026 en Budapest, sede que recibirá el partido más esperado del calendario europeo.

Mire también: Nacional vs. Inter de Miami; Fecha oficial para comprar entradas para ver a Messi en Medellín

Tabla de posiciones