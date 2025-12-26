El futbolista colombiano que fue escogido en el 11 ideal de la Premier League

El colombiano Daniel Muñoz sigue ganando protagonismo en el fútbol inglés. El lateral derecho de Crystal Palace fue incluido en el once ideal de la primera mitad de la temporada 2025-2026 de la Premier League, selección realizada por Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool y actual analista de Sky Sports.

Carragher destacó el rendimiento del defensor colombiano y explicó por qué lo eligió dentro de los mejores del torneo. “Fantástico. Es parte de una unidad realmente fuerte defensivamente. No ha estado presente en los últimos dos juegos, pero ha hecho tres goles y un par de asistencias también, por lo que creo que es fantástico”, afirmó el exdefensor inglés al referirse a Muñoz.

El once ideal elegido por Carragher también incluye a Robin Roefs en el arco; Marc Guéhi, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en la defensa; Granit Xhaka y Declan Rice en el mediocampo; y en ataque aparecen Bruno Fernandes, Antoine Semenyo, Morgan Rogers y Erling Haaland como delantero centro.

El gran momento de Daniel Muñoz en la Premier League

Daniel Muñoz ha logrado sostener un rendimiento destacado desde el cierre de la temporada anterior, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los mejores laterales del campeonato inglés. Su presencia ha sido constante en Crystal Palace, tanto en labores defensivas como en apoyo al ataque.

En la actual edición de la Premier League, el colombiano registra 14 partidos disputados, con tres goles y dos asistencias, cifras que reflejan su influencia en el juego y su aporte directo en el marcador. Estos números lo ubican entre los laterales con mayor participación ofensiva del torneo.

Por ahora, Muñoz se encuentra en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica en la rodilla, realizada con el objetivo de prevenir mayores molestias físicas. Según el cuerpo técnico de Crystal Palace, el jugador podría regresar a la competencia en un periodo estimado de cuatro a seis semanas, dependiendo de su evolución.