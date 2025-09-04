Cosquín Rock 2026: artistas, fecha, lugar y precios de las boletas para el festival

El Cosquín Rock es uno de los eventos más grandes de la industria musical en el continente. Miles de personas asisten a este festival con el objetivo de ver a grandes artistas en una cita imperdible desde Argentina.

Durante este 4 de septiembre se reveló el line-up del Cosquín Rock 2026, con varios nombres de talla mundial, lo que disparó la emoción de los fans.

Por ello, aquí les contamos sobre los protagonistas que tendrá esta edición, y cuánto cuesta la boletería de este festival.

La gran llegada de los festivales

Las últimas semanas han sido de grandes novedades para los amantes de los conciertos en Sudamérica. Grandes eventos como el Festival Estéreo Picnic o los Lollapalooza revelaron sus artistas.

En este comienzo de septiembre fue el turno para el Cosquín Rock, con el cual brillará con artistas rock de la talla Airbag o Los Caligaris.

El cartel del Cosquín Rock 2026

La lista se completa con los siguientes artistas:

1915

Abel Pintos,

Anda,

Airbag

Amigos de Artistas

Arkadian

Babasónicos

Bandalos Chinos

Beats Modernos

Bersuit Vergarabat

Blair

Bricado Crew

Bruz

Bulldozer Blues Band

Caligaris

Caras Extrañas

Chechi de Marcos

Ciro y Los Persas

Cordelia Andrada

Coti

Cruzando el Charco

Crystal Thomas & Luca Giordano

CTM

Cuarteto de Nos

David Ellefson

Deer Jade

Devendra Banhart

Dillom

Divididos

Dorian

Dum Chica

El Club de la Serpiente

El Kuelgue

El Plan de la Mariposa

El Zar

Emi

Eruca Sativa

Estelares

Fantasmagoria

Fito Páez

Franky Wah

Franz Ferdinand

Gauchito Club

Gauchos of the Pampa

Girl Ultra

Gisa Londero & Toyo Bagso

Glauco Di Mambro

Golo’s Band & Anastasia Amarante

Grasshopper

Guasones

Gustavo Cordera

Hermanos Gutiérrez

Indios

Jóvenes Pordioseros

Kapanga

Kill Flora

Kölsch

La Franela

La Mississippi

La Vela Puerca

Labios de Sal

Lali

Las Pastillas del Abuelo

Las Pelotas

Las Witchies

Le Dracs

Lehar

Les Diabolettis

Los Espíritus

Los Mentidores

Los Pericos

Lourdes Lourdes

Luota

Malandro

Mariano Mellino

Marilina Bertoldi

Marky Ramone

Matthias Tanzmann

Microtul

Misty Soul Choir

Morat

Nina Portela

Niño Monja

Pablo Fierro

Pappo x Juanse

Peces Raros

Perro Suizo

Piti Fernández

Reno Lail

Rosy Gomez

Rudy

Ryan

Santiago García

Silvestre y La Naranja

Six Sex

Sofi Mora

T&C

Tango & Roll

The Chemical Brothers (DJ Set)

Trueno

Turf

Un Otro Maestro

Valis

Vicente Huedo

Vinyott

Viejas Locas x Fachi y Abel

Wanda Jade

Wayra Iglesias

Ximena Monzón

YSY A

Artistas invitados: Agárrate Catalina

Las fechas en las que se llevará a cabo este eventos son los días 14 y 15 de febrero, desde el Aeródromo Santa María de Punilla.

¿Cuánto cuestan las boletas?

Venta general – 1.001.325 pesos colombianos

Abono VIP Fanatic – 4.417.611 pesos colombianos