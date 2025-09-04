Cosquín Rock 2026: artistas, fecha, lugar y precios de las boletas para el festival
El Cosquín Rock llega a Sudamérica con una nueva edición para los amantes del género en todo el continente.
El Cosquín Rock llega a Sudamérica con una nueva edición para los amantes del género en todo el continente.
El Cosquín Rock es uno de los eventos más grandes de la industria musical en el continente. Miles de personas asisten a este festival con el objetivo de ver a grandes artistas en una cita imperdible desde Argentina.
Durante este 4 de septiembre se reveló el line-up del Cosquín Rock 2026, con varios nombres de talla mundial, lo que disparó la emoción de los fans.
Más noticias: Cartel OFICIAL Estéreo Picnic 2026: anunciaron ‘line up’ completo de artistas y más del FEP
Por ello, aquí les contamos sobre los protagonistas que tendrá esta edición, y cuánto cuesta la boletería de este festival.
Las últimas semanas han sido de grandes novedades para los amantes de los conciertos en Sudamérica. Grandes eventos como el Festival Estéreo Picnic o los Lollapalooza revelaron sus artistas.
En este comienzo de septiembre fue el turno para el Cosquín Rock, con el cual brillará con artistas rock de la talla Airbag o Los Caligaris.
La lista se completa con los siguientes artistas:
Más noticias: Así era el lugar en el que se realizó la primera edición del Festival Estéreo Picnic: estaba detrás de un cementerio
Las fechas en las que se llevará a cabo este eventos son los días 14 y 15 de febrero, desde el Aeródromo Santa María de Punilla.
Venta general – 1.001.325 pesos colombianos
Abono VIP Fanatic – 4.417.611 pesos colombianos