Rockactividad
Cosquín Rock 2026: artistas, fecha, lugar y precios de las boletas para el festival

Cosquín Rock // Crédito: Getty Images.

Cosquín Rock 2026: artistas, fecha, lugar y precios de las boletas para el festival

El Cosquín Rock llega a Sudamérica con una nueva edición para los amantes del género en todo el continente.

Andrés Contreras

El Cosquín Rock es uno de los eventos más grandes de la industria musical en el continente. Miles de personas asisten a este festival con el objetivo de ver a grandes artistas en una cita imperdible desde Argentina.

Durante este 4 de septiembre se reveló el line-up del Cosquín Rock 2026, con varios nombres de talla mundial, lo que disparó la emoción de los fans.

Más noticias: Cartel OFICIAL Estéreo Picnic 2026: anunciaron ‘line up’ completo de artistas y más del FEP

Por ello, aquí les contamos sobre los protagonistas que tendrá esta edición, y cuánto cuesta la boletería de este festival.

La gran llegada de los festivales

Las últimas semanas han sido de grandes novedades para los amantes de los conciertos en Sudamérica. Grandes eventos como el Festival Estéreo Picnic o los Lollapalooza revelaron sus artistas.

En este comienzo de septiembre fue el turno para el Cosquín Rock, con el cual brillará con artistas rock de la talla Airbag o Los Caligaris.

El cartel del Cosquín Rock 2026

La lista se completa con los siguientes artistas:

  • 1915
  • Abel Pintos,
  • Anda,
  • Airbag
  • Amigos de Artistas
  • Arkadian
  • Babasónicos
  • Bandalos Chinos
  • Beats Modernos
  • Bersuit Vergarabat
  • Blair
  • Bricado Crew
  • Bruz
  • Bulldozer Blues Band
  • Caligaris
  • Caras Extrañas
  • Chechi de Marcos
  • Ciro y Los Persas
  • Cordelia Andrada
  • Coti
  • Cruzando el Charco
  • Crystal Thomas & Luca Giordano
  • CTM
  • Cuarteto de Nos
  • David Ellefson
  • Deer Jade
  • Devendra Banhart
  • Dillom
  • Divididos
  • Dorian
  • Dum Chica
  • El Club de la Serpiente
  • El Kuelgue
  • El Plan de la Mariposa
  • El Zar
  • Emi
  • Eruca Sativa
  • Estelares
  • Fantasmagoria
  • Fito Páez
  • Franky Wah
  • Franz Ferdinand
  • Gauchito Club
  • Gauchos of the Pampa
  • Girl Ultra
  • Gisa Londero & Toyo Bagso
  • Glauco Di Mambro
  • Golo’s Band & Anastasia Amarante
  • Grasshopper
  • Guasones
  • Gustavo Cordera
  • Hermanos Gutiérrez
  • Indios
  • Jóvenes Pordioseros
  • Kapanga
  • Kill Flora
  • Kölsch
  • La Franela
  • La Mississippi
  • La Vela Puerca
  • Labios de Sal
  • Lali
  • Las Pastillas del Abuelo
  • Las Pelotas
  • Las Witchies
  • Le Dracs
  • Lehar
  • Les Diabolettis
  • Los Espíritus
  • Los Mentidores
  • Los Pericos
  • Lourdes Lourdes
  • Luota
  • Malandro
  • Mariano Mellino
  • Marilina Bertoldi
  • Marky Ramone
  • Matthias Tanzmann
  • Microtul
  • Misty Soul Choir
  • Morat
  • Nina Portela
  • Niño Monja
  • Pablo Fierro
  • Pappo x Juanse
  • Peces Raros
  • Perro Suizo
  • Piti Fernández
  • Reno Lail
  • Rosy Gomez
  • Rudy
  • Ryan
  • Santiago García
  • Silvestre y La Naranja
  • Six Sex
  • Sofi Mora
  • T&C
  • Tango & Roll
  • The Chemical Brothers (DJ Set)
  • Trueno
  • Turf
  • Un Otro Maestro
  • Valis
  • Vicente Huedo
  • Vinyott
  • Viejas Locas x Fachi y Abel
  • Wanda Jade
  • Wayra Iglesias
  • Ximena Monzón
  • YSY A
  • Artistas invitados: Agárrate Catalina

Más noticias: Así era el lugar en el que se realizó la primera edición del Festival Estéreo Picnic: estaba detrás de un cementerio

Las fechas en las que se llevará a cabo este eventos son los días 14 y 15 de febrero, desde el Aeródromo Santa María de Punilla.

¿Cuánto cuestan las boletas?

Venta general – 1.001.325 pesos colombianos

Abono VIP Fanatic – 4.417.611 pesos colombianos

CONTENIDO PATROCINADO
NOTICIAS RELACIONADAS