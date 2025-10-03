“Dos goles desde la grada”: hincha de Junior se hizo viral en pleno partido al ser descubierto con dos mujeres

El Junior de Barranquilla protagonizó una importante jornada del Fútbol Profesional Colombiano este pasado 2 de octubre. El ‘tiburón’ se midió al América de Cali, y recibió una dura derrota por 1-2 en condición de local.

Esto decepcionó a los hinchas del equipo barranquillero. Sin embargo, el partido fue opacado por un fanático presente en las gradas.

En medio del encuentro, las cámaras grabaron a un hombre que se fue de ‘doblete’ desde las gradas, tal y como dijeron algunos hinchas en redes sociales.

Hincha de Junior hizo dos goles desde la grada y se fue viral

Año tras año, el FPC se encarga de dejar varios momentos inolvidables y virales en redes sociales. Varias situaciones insólitas son vividas en partidos del campeonato local, quedando para la historia.

Justo uno de estos momentos fue presenciado este 2 de octubre, durante el choque entre Junior de Barranquilla y América de Cali.

Tal y como es costumbre, las cámaras enfocaron a los fanáticos, en un plano donde se pudo ver a un hincha acompañado por 2 mujeres.

Lo sorprendente fue que el hombre se atrevió a besar a sus dos acompañantes, lo que dejó a muchos con la boca abierta.

¡Hay un goleador en las tribunas del Metropolitano! Un hincha del Junior dijo presente en la famosa Kiss Cam, con un doble beso. #LACOPAxWIN 😘🦈⚽🔥 pic.twitter.com/IoLsrkMs28 — Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025

Este momento se hizo rápidamente viral en redes sociales, por lo que desató una gran cantidad de reacciones por parte de otros hinchas.

Varios catalogaron al hombre de ‘goleador’, e incluso destacaron este momento como un ‘doblete’. Mientras que otros se empezaron a preguntar por el trasfondo de esta curiosa situación.

Lo cierto es que, aunque el Junior de Barranquilla perdió, este hombre parece haberse llevado una gran alegría en medio del partido.

¿Cuándo vuelve a jugar el ‘Tiburón’?

A pesar de esta derrota, el Junior de Barranquilla se mantiene en el primer lugar de la Liga BetPlay 2025-II, y volverá a ver acción el próximo 5 de octubre, cuando se mida al Deportes Tolima.

Sin lugar a dudas, este partido será clave para las aspiraciones del combinado barranquillero, que confía en llevarse la corona del torneo local del fútbol en Colombia.