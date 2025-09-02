¿Cómo ver gratis la temporada 27 de South Park en español? Número de episodios y más

South Park es una de las series más grandes en la historia de la televisión. En materia de comedia y humor negro, esta producción se ha convertido en un referente, gracias a una amplia cantidad de fanáticos alrededor del mundo.

La trama de Cartman y compañía ya ha acumulado más de 20 temporadas, en las cuales puede disfrutar varios capítulos inolvidables para los fanáticos.

Sin embargo, en este caso nos centraremos en su última temporada, la número 27, y aquí les contaremos donde verla, y la cantidad de episodios.

¿Dónde ver la temporada 27 de South Park en español?

South Park ha brillado de gran manera desde 1997. En aquel momento, 13 episodios de estos personajes enamoraron a miles de personas, lo que permitió que la serie se internacionalizara.

Gracias a este éxito, South Park se ha mantenido vigente, incluso después de más de 300 capítulos, por lo que miles de personas usan esta serie como su principal entretenimiento.

Muestra de esto es la gran expectativa que existe alrededor del lanzamiento de su temporada número 27, con la que volverán a llenar la televisión de risas, sucesos insólitos y chistes de humor negro.

Sin embargo, les contamos como puede disfrutar de esta South Park gratis en español, con una plataforma de streaming mundialmente conocida.

Esta temporada llegó a varias plataformas de streaming alrededor del mundo, pero, en Sudamérica puede disfrutarla a través de Paramount+.

Esta plataforma requiere una suscripción, pero, lo que muchos no saben es que puede disfrutar de este servicio de manera gratuita por 7 días.

Para ello debe suscribirse por primera vez, y así recibirá estos 7 días, en los que podrá ver South Park de forma gratuita.

Los términos y condiciones pueden ser verificados en la página web oficial de Paramount+. Finalmente, también se recuerda que South Park puede ser disfrutada de manera gratuita en PlutoTV, aunque hasta la temporada 25, a la espera de la llegada de las nuevas temporadas próximamente.

La temporada 27 de South Park cuenta por el momento con 3 capítulos, siendo el último lanzado el 20 de agosto de 2025, bajo el título de ‘Sickofancy’.

Sin embargo, se espera que en su totalidad, esta temporada presente 10 capítulos, los cuales deleiten al público fiel de esta seria.