10 aplicaciones gratuitas que puede ver en Roku: South Park, Austin Powers y más

Roku se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más versátiles del mercado, ideal para quienes buscan entretenimiento gratuito y variado. Si tiene un dispositivo Roku, tiene acceso a una impresionante colección de aplicaciones que ofrecen desde películas clásicas hasta canales de música, documentales, series icónicas y mucho más. ¿Lo mejor? Muchas de estas apps son completamente gratuitas.

10 aplicaciones gratuitas que puede ver en Roku

El Canal Roku

Una de las joyas más completas del catálogo es El Canal Roku, la plataforma de contenido original y gratuito del propio dispositivo. Esta app ofrece miles de títulos, entre los que se incluyen películas de Hollywood, series aclamadas por la crítica, contenido familiar, y producciones exclusivas de Roku Originals. Este canal combina programación en vivo y bajo demanda, todo sin necesidad de pagar una suscripción.

2. Tubi

Para los fanáticos de la cultura pop y el humor irreverente, Tubi es una opción imperdible. Esta plataforma gratuita cuenta con un catálogo que incluye clásicos como Austin Powers y episodios de South Park, además de películas independientes y contenido para niños. Es ideal para quienes buscan una experiencia similar a Netflix, pero sin costos mensuales.

3. FilmRise

Si es fanático de los documentales de crimen real o dramas poco convencionales, FilmRise le sorprenderá. Este servicio gratuito tiene una gran variedad de títulos, desde thrillers policiales hasta historias reales que capturan la atención de millones. También es un excelente punto de partida para descubrir películas independientes.

4. Pluto TV

Otra aplicación que no puede faltar en tu Roku es Pluto TV. Con más de 100 canales en vivo, ofrece una experiencia similar a la televisión tradicional, pero con una selección digital. Puede ver noticias, deportes, películas, comedias y contenido especializado las 24 horas del día. También cuenta con episodios de South Park completamente gratuitos, además de un vasto catalogo de series y películas.

5. TED

Para los que disfrutan del contenido educativo e inspirador, la app de TED ofrece acceso a miles de conferencias de expertos de todo el mundo. Tecnología, diseño, ciencia y desarrollo personal son solo algunas de las temáticas que podrás explorar desde la comodidad de tu pantalla.

6. Youtube

YouTube también está disponible en Roku, permitiéndote ver millones de videos, transmisiones en vivo, tutoriales y vlogs. Desde creadores independientes hasta canales oficiales, la variedad es prácticamente infinita.

7. Vevo

Los fanáticos de la música tienen su lugar con Vevo, la aplicación ideal para ver videoclips de alta calidad de artistas internacionales. Desde los últimos lanzamientos hasta clásicos del pop y el rock, Vevo convierte tu TV en una estación musical personalizada.

8. National Geographic

Explorar el mundo sin salir de casa es posible con la app de National Geographic. Documentales sobre la naturaleza, ciencia, historia y culturas del mundo se presentan con una calidad visual impresionante, perfecta para toda la familia.

9. Popcornflix

Finalmente, Popcornflix (Palomitas de Maíz en algunas regiones), ofrece una gran biblioteca de películas gratuitas que incluye comedias, acción, terror y documentales, además de contenido original exclusivo. Una excelente opción para los cinéfilos que buscan variedad sin comprometer su bolsillo.

10. Crackle

Los amantes de las películas clásicas encontrarán en Crackle un refugio perfecto. Este servicio de streaming gratuito ofrece cine de culto, series retro y producciones que marcaron época. Es ideal para una tarde nostálgica o para descubrir gemas olvidadas del séptimo arte.

Estas diez aplicaciones gratuitas demuestran que Roku no solo ofrece entretenimiento accesible, sino también de calidad. Ya sea que quieras ver South Park, revivir las locuras de Austin Powers o sumergirte en documentales, hay algo para todos los gustos. Y lo mejor: todo al alcance de un clic, sin pagar un solo centavo.

