Creadores de “South Park” eligen los mejores y peores capítulos de la serie

Sin duda, para los creadores de cualquier serie televisiva, sería toda una tarea difícil seleccionar los que a su parecer sería los mejores y peores capítulos de su producción, sin embargo, los de “South Park”, se pusieron a la tarea y lo lograron.

En conversación con EW, Trey Parker y Matt Stone, creadores de “South Park”, recordaron lo que ha pasado con el show a lo largo de sus 15 episodios favoritos en las 23 temporadas, incluyendo a AWESOM-O, Trapped In The Closet, With Apologies To Jesse Jackson y “The Imaginationland Trilogy”.

Como dato a resaltar, “South Park Is Gay”, capítulo que hace parte de la séptima temporada, se consagró como el peor capítulo de la serie. Pero vale la pena ver el listado, primero, de los mejores capítulos que eligieron Parker y Matt Stone:

Mejores capítulos

Temporada 2, episodio 1 – Terrance and Phillip in Not Without My Anus

Temporada 8, episodio 1 – Good Times With Weapons

Temporada 8, episodio 2 – AWESOM-O

Temporada 8, episodio 14 – Woodland Critter Christmas

Temporada 9, Episodio 6 – The Death of Eric Cartman

Temporada 9, episodio 12 – Trapped in the Closet

Temporada 10, episodio 8 – Make Love, Not Warcraft

Temporada 11, episodio 1 – With Apologies to Jesse Jackson

Temporada 11, episodio 10 y 12 – Imaginationland Trilogy

Temporada 12, episodio 3 – Major Boobage

Temporada 13, episodio cuatro – Eat, Pray, Queef

Temporada 13, episodio 13 – Dances With Smurfs

Temporada 15, Episodio 7 – You’re Getting Old

Peores capítulos

Temporadas 1-2, episodios 1-48 “¿Pensamos que eso era gracioso? O ¿Bien escrito? Es horrible”, comentó Trey Parker.

Temporada 4, episodio 5 – Pip

Temporada 4, episodio 8 – Chef Goes Nanners

Temporada 7, episodio 8 – South Park Is Gay

Temporada 10, episodio 5 – A Million Little Fibers

Temporada 10, episodio 14 – Stanley’s Cup

