Colombia se alista para su último partido de 2025; así va la Tricolor en la tabla de posiciones

La Selección Colombia sigue fortaleciendo su camino rumbo al Mundial 2026. En su más reciente amistoso, la Tricolor superó 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, en un partido donde el equipo de Néstor Lorenzo volvió a mostrar carácter y un juego colectivo que se consolida con cada presentación. Un remate de Gustavo Puerta a los tres minutos abrió el marcador y le dio confianza al equipo, mientras que, sobre el final, Johan Carbonero selló la victoria con un gol que reafirmó el control colombiano en los momentos clave.

El triunfo dejó buenas sensaciones, pero también aspectos por ajustar de cara a su siguiente reto contra Australia, un rival con historia frente a Colombia y que llega golpeado tras caer 1-0 ante Venezuela. Los dirigidos por Tony Popovic arrastran dudas defensivas y una racha desfavorable, un contexto ideal para que Colombia cierre el año con el impulso anímico que busca.

Y aunque el presente juega a favor del equipo nacional, el pasado también respalda a la Tricolor. Los expedientes entre ambas selecciones muestran un historial claramente positivo para Colombia. En 4 enfrentamientos oficiales, el combinado nacional registra 2 victorias y 2 empates, sin derrotas frente a los australianos.

Con la moral arriba tras vencer a Nueva Zelanda, un rival conocido y con un historial favorable, Colombia llegará al duelo en el Citi Field en Nueva York contra Australia a las 8:00 p.m. el 18 de noviembre de 2025, con la misión de despedir el 2025 como uno de sus mejores ciclos recientes.

Cabe resaltar que, a pesar de que los encuentros de Colombia sean amistosos, sus victorias les permiten sumar puntos en el ranking FIFA, lo que puede ubicar a la Selección en un lugar más favorable durante el sorteo de grupos.



Tabla de posiciones:

Argentina – 38 pts

– 38 pts Ecuador – 29 pts

– 29 pts Colombia – 28 pts

– 28 pts Uruguay – 28 pts

– 28 pts Brasil – 28 pts

– 28 pts Paraguay – 28 pts

– 28 pts Bolivia – 20 pts

– 20 pts Venezuela – 18 pts

– 18 pts Perú – 12 pts

– 12 pts Chile – 11 pts

Escrito por: Stefania Torres

