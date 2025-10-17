Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe: hora y dónde ver en vivo HOY al León en Liga BetPlay 2025-II

Independiente Santa Fe y Boyacá Chicó afrontan un choque clave por la Liga BetPlay 2025-II este 17 de octubre. Los ‘leones’ se medirán a los ‘ajedrezados’ con el objetivo de conseguir 3 puntos claves para la tabla de posiciones del fútbol colombiano.

Actualmente el equipo capitalino está en un momento clave del campeonato, con el objetivo de poder sellar su clasificación a los cuadrangulares.

Más noticias: ¿Qué significa la tarjeta verde? Una de las curiosidades del Mundial Sub-20 que cambiaría el fútbol para siempre

Por ello, si desea ver este encuentro, aquí les presentamos cada uno de los detalles, y el presente de ambos clubes.

Así va la Liga BetPlay 2025-II

El fútbol en Colombia está muy cerca de llegar al final de su primera fase en el 2025-II. El torneo local empieza a perfilar sus primeros 8 puestos, los cuales conseguirán llegar a cuadrangulares.

Equipos de la talla de Atlético Bucaramanga o Junior de Barranquilla han mostrado un nivel resaltante, aunque otros aun batallan en la parte media de la tabla, con el objetivo de lograr su clasificación para los cuadrangulares de semifinal en el balompié colombiano.

Uno de ellos es justamente Santa Fe, y por ello aquí les mostramos el panorama actual de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II:

1- Atlético Bucaramanga – 30 puntos

2- Junior de Barranquilla – 28 puntos

3- Fortaleza – 28 puntos

4- Independiente Medellín – 27 puntos

5- Atlético Nacional – 27 puntos

6- Deportes Tolima – 23 puntos

7- Llaneros – 22 puntos

8- Independiente Santa Fe – 20 puntos

9- Deportivo Cali – 20 puntos

10- Alianza – 20 puntos

11- Once Caldas – 19 puntos

12- Deportivo Pereira – 18 puntos

13- Rionegro Águilas – 18 puntos

14- América de Cali – 17 puntos

15- Millonarios – 17 puntos

16- Envigado – 16 puntos

17- Unión Magdalena – 15 puntos

18- Deportivo Pasto – 12 puntos

19- Boyacá Chicó – 12 puntos

20- La Equidad – 11 puntos

Más noticias: Próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-II fue aplazado: esta es la nueva fecha y hora

Para poder afianzar su posición en la tabla de posiciones, Santa Fe deberá buscar los 3 puntos ante Boyacá Chicó.

Hora y dónde ver este partido EN VIVO Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe

Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe tendrá lugar HOY 17 de octubre a las 8:30 p.m., y será un partido que se jugará por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II.

Si desea ver este partido puede hacerlo a través de las señales de WinSports.