Próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-II fue aplazado: esta es la nueva fecha y hora

Millonarios sigue su camino en la Liga BetPlay 2025-II. El equipo ‘embajador’ cayó derrotado ante el Deportivo Pereira el pasado 15 de diciembre, en un choque clave para la tabla de posiciones.

A pesar de esto, sus hinchas mantienen la confianza en llegar a la fase de semifinal de este torneo, y por ello, están atentos a cual será el próximo partido del equipo ‘albiazul’ en la competición de balompié local en Colombia.

Sin embargo, muchos desconocen que este partido tuvo que ser aplazado, y por ello, aquí les tenemos la nueva fecha y el horario de este encuentro.

Aplazan próximo partido de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-II

Los dirigidos por Hernán Torres están muy cerca de cerrar su participación en el todos contra todos. Millonarios cumplió su compromiso por la fecha 15 el pasado 15 de octubre, al medirse al Deportivo Pereira.

Este encuentro acabó con una victoria para los pereiranos, quienes se impusieron por 3-2, y dejó el panorama de la tabla de posiciones de la siguiente manera:

Atlético Bucaramanga – 30 puntos Junior – 28 puntos Fortaleza – 28 puntos Independiente Medellín – 27 puntos Atlético Nacional – 27 puntos Tolima – 23 puntos Llaneros – 22 puntos Santa Fe – 20 puntos Deportivo Cali – 20 puntos Alianza F.C. – 20 puntos Once Caldas – 19 puntos Deportivo Pereira – 18 puntos Águilas Doradas – 18 puntos América – 17 puntos Millonarios – 17 puntos Envigado – 16 puntos Unión Magdalena – 15 puntos Deportivo Pasto – 12 puntos Boyacá Chicó – 12 puntos La Equidad – 11 puntos

El próximo partido de Millonarios será ante el Atlético Bucaramanga, en un choque que estaba estipulado para el domingo 19 de octubre.

Sin embargo, debido a las elecciones por el Consejo de Juventud, este choque debió ser aplazado por parte de la organización del torneo.

Nueva fecha y hora del partido

El partido de Millonarios tendrá lugar el próximo martes 21 de octubre, y su puntapié inicial será a las 6:00 p.m.

Este es uno de los pocos encuentros que le quedan a Millonarios en el calendario, con el objetivo de conseguir su pase a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

