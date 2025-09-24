Beckham Castro reveló la cifra de goles que espera hacer con Millonarios: “todo el mundo feliz”

Beckham Castro ha sido de los protagonistas de Millonarios en las últimas horas. El equipo capitalino consiguió un triunfo clave, luego de vencer a Fortaleza durante el fin de semana, para un choque que culminó con marcador de 3-2.

Justamente quien brilló en este partido fue Beckham Castro. El atacante consiguió 3 tantos en este partido, los cuales decantaron el choque para el ‘embajador’.

Esto levantó gran atención por parte de la hinchada capitalina hacia este delantero, quien incluso reveló a los fanáticos la cantidad de goles que espera anotar.

Los goles que espera hacer Beckham Castro con Millonarios

Para nadie es un secreto que Millonarios ha atravesado una primera mitad compleja en el campeonato local.

Los dirigidos por Hernán Torres han recibido reveses inesperados, acompañados de varias bajas sensibles. Esto los ha posicionado en una posición baja de la tabla.

Sin embargo, el equipo capitalino confía en una buena recuperación, con varias victorias como la conseguida recientemente ante Fortaleza.

Para ello, Millonarios necesitará del aporte de cada uno de sus jugadores, y el propio Beckham Castro le prometió a los hinchas dar una cuota goleadora.

A la par a lo conseguido durante este fin de semana, Beckham Castro espera que durante lo que resta de este ciclo pueda anotar 12 goles.

Cabe recordar que hasta el momento, Castro ha conseguido 5 tantos, lo que le ha permitido posicionarse como uno de los contribuyentes clave a la causa goleadora de ‘Millos’.

La alegría por sus goles

En charla con el VBar Caracol donde este propio delantero prometió la cifra de goles mencionada, también reveló que sus compañeros se han alegrado por su regreso al camino goleador.

“Todo el mundo feliz porque pude marcar” dijo Castro, quien explicó que ahora pensarán en Nacional, con el objetivo de volver a conseguir 3 puntos que ayuden a esta recuperación.

Para esto, Millonarios deberá esperar al próximo 27 de septiembre, cuando se mida a Atlético Nacional en condición de visitante, en un choque clave para las aspiraciones de ambos equipos en la liga colombiana.

Por el momento, Millonarios se posiciona en la plaza 12 de la tabla de la Liga BetPlay 2025-II, con 14 unidades, y una ilusión intacta de poder entrar a los 8 clasificados para los cuadrangulares de este semestre.