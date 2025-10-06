Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II HOY 6 de octubre: hay nuevo líder en Colombia

Un inesperado revés sufrió este domingo el Junior en la Liga BetPlay al perder por 0-1 con el Deportes Tolima, con lo que cedió el liderato de la liga colombiana al Atlético Bucaramanga, que derrotó al Envigado, en la decimocuarta jornada del Torneo Finalización.

El centrocampista Juan Torres fue el encargado de amargarle la vida a los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, que, pese a sus intentos, no lograron darle la vuelta al marcador.

La derrota pudo ser más abultada, pero el portero paraguayo del Junior, Mauro Silveira, atajó al menos otros dos remates que iban con sello de gol.

Los movimientos en la tabla de la Liga BetPlay 2025-II

Con este resultado, el Deportes Tolima, al mando del colombiano Lucas González, ocupa la sexta casilla en la tabla de clasificación con 23 puntos, en tanto que el Junior se queda con 25 unidades en el segundo lugar.

De momento, los ocho que pasan a la siguiente ronda son Bucaramanga (27), Junior (25), Fortaleza (25), Independiente Medellín (24), Atlético Nacional (23), Deportes Tolima (23), Santa Fe (20) y Deportivo Cali (20).

Por otro lado, en un partido de seis goles, el Deportivo Pasto igualó 3-3 con Alianza, que estuvo por debajo en el marcador todo el tiempo, pero finalmente pudo emparejar en la adición.

Uno de los tantos del Pasto fue del paraguayo Facundo Boné, con el que su equipo estuvo en ventaja 2-0 cuando apenas iban 32 minutos de juego.

El sábado, Envigado perdió 1-2 con el Atlético Bucaramanga y cayó a la segunda división. A falta de seis fechas para culminar la fase de ‘todos contra todos’, el equipo dirigido por el colombiano Andrés Orozco quedó irremediablemente condenado a jugar el próximo año en la Serie B, como hace 18 años.

Los envigadeños comenzaron a sufrir con más intensidad este sábado desde que el argentino Fabián Sambueza abrió el marcador cuando apenas iban tres minutos.

A partir de esto, la tabla al completo marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Bucaramanga – 27 puntos

2- Junior de Barranquilla – 25 puntos

3- Fortaleza – 25 puntos

4- Atlético Nacional – 24 puntos

5- Independiente Medellín – 24 puntos

6- Deportes Tolima – 23 puntos

7- Independiente Santa Fe – 20 puntos

8- Deportivo Cali – 20 puntos

9- Alianza – 20 puntos

10- Llaneros – 19 puntos

11- Once Caldas – 16 puntos

12- Deportivo Pereira – 15 puntos

13- Unión Magdalena – 15 puntos

14- América de Cali – 14 puntos

15- Rionegro Águilas – 14 puntos

16- Millonarios – 14 puntos

17- Envigado – 13 puntos

18- Boyacá Chicó – 12 puntos

19- Deportivo Pasto – 11 puntos

20- La Equidad – 11 puntos

Así se completará la fecha

La jornada de la Liga BetPlay proseguirá este lunes con el juego entre Equidad ante Once Caldas y el martes se medirán Millonarios y América de Cali, mientras que el lance entre el Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe fue aplazado.

