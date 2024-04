Dayro Moreno llegó en helicóptero al Estadio de Techo para jugar con el Once Caldas

Archivado en: •

Dayro Moreno, el histórico goleador colombiano sigue siendo protagonista en los partidos, pero está vez no por su juego, mejor por su sentido del humor que se robó todas las risas de los asistentes al Estadio de Techo en Bogotá, quienes tuvieron la oportunidad de verlo llegar en Helicóptero al partido, después de varias solicitudes en redes sociales.

En los últimos días, Fortaleza, uno de los equipos más jóvenes de la capital del país dio a conocer que iba a disputar uno de los partidos más emocionantes de la fecha, pues se iba a encontrar con el Once Caldas en Bogotá, en el Estadio de Techo, para poder disputar tres puntos y poder entrar entre los ocho clasificados a la siguiente ronda en la Liga BetPlay. Sin embargo, con el sentido de humor que caracteriza las redes sociales del equipo capitalino, le habían pedido a la vicepresidenta, Francia Márquez, el helicóptero prestado para poder hacer la entrada triunfal de Dayro Moreno.

“Buenos días, vice Francia Márquez. Es para una cosita, mira que mañana jugamos con el Once Caldas y queremos que por ahí a mediodía llegué Dayro Moreno, como se merece, en helicóptero. Y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno. ¿Me prestas el tuyo?”, agregó el CM de Fortaleza.

Buenos días vice @FranciaMarquezM

Es para una cosita…

Mira que mañana jugamos con el @oncecaldas y queremos que por ahí a medio día llegue #DayroMoreno como se merece, en helicóptero… 🚁 y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno… 👉👈🥹 Me prestas el tuyo? pic.twitter.com/4Q50Gsa4mo — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) April 12, 2024



Leer más: El ‘Lapsus’ del arquero de Burnley que causó múltiples comentarios

Todo esto era solo una broma, pues el equipo ya tenía todo planeado para que el delantero del Once Caldas llegará al estadio a robarse todas las miradas por la particular forma de aterrizar en el lugar, pues sin duda nadie se esperaba ese recibimiento. Por medio de redes sociales, los fans dejaron ver al delantero ingresar a la cancha para calentar de una manera inimaginable.

Dayro Moreno llega en helicóptero al Estadio de Techo

Por medio de redes sociales, se dio a conocer la entrada única del jugador colombiano que ha hecho historia por la cantidad de goles que ha podido anotar, pues es que en medio del calentamiento, Dayro Moreno aparece entrando con un helicóptero de icopor que le tapaba todo su cuerpo y que generó varias risas entre los asistentes al evento.

En un trino en la red social X el CM de fortaleza escribió “La vice Francia Márquez no alcanzó a prestarnos el helicóptero, pero nosotros no nos quedamos varados. ¡Qué buen viaje, goleador Dayro Moreno!”, finalizó, seguido de un video donde se ve al jugador.



Seguir leyendo: Así puede dejar de recibir mensajes publicitarios en su celular ¡No más spam!

La publicación ya tiene más de 7 mil likes y mil comentarios de los seguidores del equipo, quienes no se esperaban esa llegada del colombiano y que lograron reírse mucho de cómo Dayro se prestó para esto, histórico que no se esperaba ninguno de los participantes. En esta oportunidad, Fortaleza ganó el partido del humor con una primera victoria a la que llegó en helicóptero.

Más noticias:

Estos son los barrios y localidades con racionamiento para este 13 de abril en Bogotá

Ladrón que recibió golpiza y luego fue capturado dijo que robar “también es un trabajo”