En las últimas horas, en redes sociales anunciaron el regreso de AC/DC a los escenarios tras varios años ausentes, por lo que la noticia emocionó a cientos de personas en todo el mundo. Inicialmente, revelaron que van a visitar más de diez ciudades de Estados Unidos, México y Sudamérica.

Desafortunadamente, en esta oportunidad, no aparece Colombia entre los países que van a visitar los artistas durante esta nueva gira que van a realizar por todo el mundo. La noticia no solo entristeció a cientos de sus seguidores del territorio nacional, sino también de algunos países cercanos, quienes ya estaban planeando todo para ver a la banda.

Por medio de redes sociales, algunas personas han estado hablando sobre los motivos que hay detrás de la decisión que tomó AC/DC de no venir a Colombia. Lo que sí es claro, es que en ningún momento hablan sobre el aforo que tendrían, pues cientos de personas estaban a la espera de poder verlos en un estadio, teniendo en cuenta el número de seguidores.

¿Por qué AC/DC no va a venir a Colombia?

Tras ver el anunció de la gira de AC/DC en donde no está incluida Colombia, varios de sus seguidores empezaron a hablar sobre los motivos por los que habría dejado el territorio nacional atrás. Hay varias incógnitas, en especial teniendo en cuenta que hay un gran periodo de tiempo entre una fecha y otro en su paso por Sudamérica.

Hace algunas semanas en las redes sociales de Alfredo Villaveces, uno de los empresarios más importantes del país, amante del rock y quien se ha encargado de traer a relevantes bandas al país, dio a conocer detalles de los motivos detrás de esta decisión.

Les ofreci la casa , la pensión, la finca , el prestamo de los amigos y hasta el sobregiro bancario . . .

Pero no no vienen , no quieren , les sale muy costoso , estan viejos .

Y les sobra el dinero asi que no va pasar !!! — alfredo villaveces (@elonspock) October 17, 2025

Al parecer, todo estaría relacionado con temas de movilización de todos los equipos que necesitaría AC/DC para poder venir al país, es decir, en una de sus publicaciones se dice que no la banda no viene, por en definitiva, les saldría muy costoso. Pese a ser tan exitosos, los costos de movilización serían bastante altos, teniendo en cuenta que ellos siempre transportan sus equipos en transporte terrestre.

Sin embargo, para el caso de Colombia, todo se tendría que movilizar en avión y no sería uno solo, sino que tendrían que ser varios, pues son muchas las cosas que llevan a cada uno de sus shows para que esto sea perfecto.

Argentina , brazil y chile



Toda la carga se moviliza TERRESTRE ….para Colomia es con aviones y son varios ..vale una tettaaaaaaa . No les da .

Punto

No es falta de voluntad . — alfredo villaveces (@elonspock) October 17, 2025

Esto en definitiva dejaría a los fans de AC/DC sin concierto en el territorio nacional y pese a que la banda no ha confirmado de manera radical que no agregarían nuevas fechas, ya muchos dicen que es una realidad, que no visitarían el país.