Así sería el nuevo puente peatonal en la Av. Boyacá que lo conectará con un Centro Comercial

Actualmente, Bogotá está llena de obras en diferentes localidades, por lo que esto viene complicando un poco la movilidad de los vehículos, como también el tránsito de las personas que viven cerca de esas zonas. Una de las partes más afectadas es la Av. 68, la Av. Américas y la Av. Boyacá.

Sin embargo, en los últimos días se dieron a conocer algunos avances de un puente peatonal que se está construyendo en este momento y que cambiaría totalmente la movilidad, teniendo en cuenta que conectaría a todas las personas con el Centro Comercial El Edén.

VIDEO: Así se ve el puente peatonal que están construyendo en la Av. Boyacá

Hace cuatro meses se dio a conocer que ya todo estaba listo para empezar con las obras en la Av. Boyacá, por lo que ya tiene todo listo para empezar a hacerlo. Sin embargo, presentó algunas demoras debido a los permisos que se necesitaban por parte del IDU.

Pese a eso, ya empezaron con la construcción; en la primera fase están poniendo todos los apoyos que ya se están poniendo en cada uno de los costados, faltando únicamente aquel que va en todo el centro y que le va a permitir tener mayor estabilidad.

Se trata de un puente peatonal que va a tener un costo aproximado de 17 mil millones de pesos y va a tardar en construcción aproximadamente 10 meses. Todo esto, teniendo en cuenta que sus medidas son bastante grandes, pues tendrá 130 metros de largo, 6.2 metros de ancho, una cicloruta que estará separada del paso peatonal, que hará que la movilización de los biciusuarios mejore.

Además, también va a tener protección, con el fin de que todos los usuarios puedan transitar con total normalidad, sin peligro por contacto con los cables de alta tensión que están cerca del lugar.

Con esta obra, los tracones que se presentan en este lugar, de sur a norte, sin duda van a cambiar, generando mayor flujo vehicular. Por lo que las personas no solo podrán pasar con plena seguridad, sino que estarán directamente conectadas con el centro comercial El Edén, ubicado en la Av. Boyacá, siendo este uno de los más grandes de la capital.