Así se juega la jornada de clásicos en el FPC: partidos, fecha y horarios

El FPC se prepara para una gran jornada de partidos imperdibles alrededor del país. Este torneo volverá a presentar su ‘fecha de clásicos’, con la que enfrentará a los acérrimos rivales de esta competición en el país.

Partidos como Millonarios vs Santa Fe o Independiente Medellín vs Atlético Nacional estarán a la orden del día, para los amantes del Fútbol Profesional Colombiano.

En caso de que no se haya programado aun, aquí les contamos como será el desarrollo de cada uno de estos partidos en el balompié de Colombia.

Así se juega la jornada de clásicos en el FPC

El FPC presenta una amplia cantidad de emociones para sus fans durante este fin de semana del 6 al 7 de septiembre.

Si bien cada fin de semana el torneo colombiano presenta grandes partidos, en este caso se vivirá por todo lo alto la ‘jornada de clásicos’.

Cada fanático podrá ver a su club enfrentando a su gran rival en un partido imperdible que definirá una página más en el libro de los clásicos.

Claramente uno de los partidos que protagonizará esta jornada será el choque entre Millonarios y Santa Fe. Los capitalinos volverán a dar el todo por el todo, con el objetivo de obtener 3 puntos claves en la tabla de posiciones.

Tampoco se quedarán atrás Independiente Medellín y Atlético Nacional, con una nueva edición del ‘clásico paisa’ desde la capital de Antioquia.

En caso de que no conozca el cronograma de clásicos, se lo presentamos a continuación:

– Atlético Bucaramanga vs Alianza – 6 de septiembre – 2:00 p.m.

– Llaneros vs Deportes Tolima – 6 de septiembre – 4:10 p.m.

– Unión Magdalena vs Junior de Barranquilla – 6 de septiembre – 6:20 p.m.

– Millonarios vs Independiente Santa Fe – 6 de septiembre – 8:30 p.m.

– Envigado vs Águilas Doradas – 7 de septiembre – 2:00 p.m.

– América de Cali vs Deportivo Cali – 7 de septiembre – 4:10 p.m.

– Independiente Medellín vs Atlético Nacional – 7 de septiembre – 6:20 p.m.

– Fortaleza vs La Equidad – 7 de septiembre – 8:30 p.m.

¿Cómo va la tabla de posiciones?

Antes del desarrollo de esta fecha, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II se dispone de la siguiente manera:

1- Junior de Barranquilla – 20 puntos

2- Independiente Medellín – 19 puntos

3- Deportes Tolima – 17 puntos

4- Atlético Nacional – 16 puntos

5- Fortaleza – 15 puntos

6- Llaneros – 14 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 13 puntos

8- Deportivo Pereira – 13 puntos

9- Independiente Santa Fe – 12 puntos

10- Alianza – 12 puntos

11- Envigado – 10 puntos

12- La Equidad – 10 puntos

13- Deportivo Cali – 10 puntos

14- Boyacá Chicó – 10 puntos

15- Deportivo Pasto – 9 puntos

16- Unión Magdalena – 8 puntos

17- Millonarios – 7 puntos

18- Once Caldas – 7 puntos

19- Rionegro Águilas – 7 puntos

20- América de Cali – 5 puntos